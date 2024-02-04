綠白電話門／柯文哲要告了 民眾黨將派2人到法院提訴訟

民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

台灣立法院正副院長選舉已落幕，但「綠白電話門」事件延燒，民眾黨主席柯文哲 被指主動致電「綠營一位醫界大老」喬院長，他反駁是民進黨 主動聯繫，並揚言提告；民眾黨副秘書長許甫副秘書長、發言人李頂立於台北時間今天（5日）下午1時半，將在律師陪同下，到台北地方法院提民事訴訟。

韓國瑜、江啟臣已確定擔任立院正副院長，但選舉期間爆發的「電話門」事件仍不斷延燒；民進黨發言人吳崢爆料柯文哲1月31日曾致電綠營醫界大老，希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，則民眾黨願意支持民進黨提出的副院長人選。

柯文哲揚言提告，事後門諾基金會前董事長陳永興隨後發出聲明證實，柯文哲致電給他詢問「喬院長」的可能性，他也將訊息傳達給民進黨主席賴清德 。

柯文哲再反駁，是民進黨主動多方聯繫，因為沒聯繫上，事後他才回電，「如果要耍陰的，那大家法院見，我連對方電話號碼都沒有怎麼打，要告就來告」。

「電話門」演變至今，台灣數位光訊科技董事長廖紫岑、常陽科技董事長林煜喆也被民眾黨爆打著總統府秘書長林佳龍名號，到柯文哲辦公室喬「珊昌配」，並指民進黨前主席卓榮泰也是中間人；雖林煜喆、卓榮泰等人均發聲明澄清，但風波尚未平息。

民眾黨今發通知，指針對綠營高層、發言體系不實指稱柯文哲主動致電喬院長，並透過特定媒體放話一事，下午將由許甫副秘書長、發言人李頂立及律師今下午1時半到台北地方法院提民事訴訟。