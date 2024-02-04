美國防部：雷神將為台灣生產50枚AGM-154飛彈

美國國防工業公司雷神將為台灣生產五十枚空對地AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」。圖為F-16發射該武器。(圖／美國空軍檔案照)

國防部 指出，雷神飛彈系統公司已簽署價值約6842萬美元的合約，將生產並交付50枚AGM-154 Block III C聯合距外武器空對地飛彈給台灣政府。

國防部網站昨天的公告寫道，相關工作主要會在雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）總部所在地的亞利桑那州土桑市（Tucson）進行，預計2028年3月完成。

AGM-154聯合距外武器（AGM-154 Joint Standoff Weapon）也被稱為滑翔炸彈，這是前總統川普（Donald Trump）政府上任後，2017年首次拍板的對台軍售案，當時還包括MK48重型魚雷、AGM-88B高速反輻射飛彈、MK46魚雷性能提升、以及MK41垂直發射系統。

而F-16戰機可操作的遠距精準武器包括AGM-154、AGM-88以及AGM-84魚叉反艦飛彈。

美國及盟邦已日益憂心中國國家主席習近平 會在未來幾年命令軍隊占領台灣。

路透日前報導，美國和澳洲 軍隊去年8月結束備受注目的「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習後，美國官員也協助設立新的軍備庫存留在澳洲。