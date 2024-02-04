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越媒：台灣包辦越南蚵仔出口總額逾77%

中央社河內4日專電
台灣蚵仔（牡蠣）遭遇越南蚵仔強力挑戰。越媒報導指出，越南蚵仔2023年出口猛增56%、金額超過1400萬美元，其中台灣包辦越南蚵仔出口總額逾77%、年增26%。圖為台灣鮮蚵。（圖／本報系資料照）
台灣蚵仔（牡蠣）遭遇越南蚵仔強力挑戰。越媒報導指出，越南蚵仔2023年出口猛增56%、金額超過1400萬美元，其中台灣包辦越南蚵仔出口總額逾77%、年增26%。圖為台灣鮮蚵。（圖／本報系資料照）

台灣蚵仔（牡蠣）遭遇越南蚵仔強力挑戰。越媒報導指出，越南蚵仔2023年出口猛增56%、金額超過1400萬美元，其中台灣包辦越南蚵仔出口總額逾77%、年增26%。

湄公東協電子雜誌（Mekong ASEAN）報導，根據越南水產加工和出口協會（VASEP），2023年越南貝類產品出口金額達到1億2700萬美元、年減12%。越南的貝類主力出口產品包括蛤蜊占62%、螺占12%、蚵仔占11%等。

值得注意的是，越南蛤蜊、螺在2023年的出口表現都出現下滑，唯獨越南蚵仔出口大有斬獲、急遽增加56%，出口額超過1400萬美元。

其中，光是台灣就包辦了越南蚵仔出口總額逾77%、金額近1100萬美元、年增26%。越南蚵仔其餘主要出口市場包括寮國、柬埔寨、日本

蛤蜊是越南最重要的出口貝類產品，2023年出口額近7900萬美元、年減17%，主要是因為西班牙、義大利這兩個主要市場的進口額分別大幅減少15%、36%。

美國是越南蛤蜊第4大市場，但美國2023年的越南蚵仔進口量大幅減少16%。主要是因為中國冷凍蒸蛤蜊占據美國市場大半江山，且平均價格比越南還低20%至40%，因而削弱越南蛤蜊在美國的競爭力。

越南螺產品2023年出口額將近1600萬美元、年減6%。主要消費市場包括日本、中國、韓國，但除了韓國成長47%以外，其餘主要市場的出口表現與2022年相較皆下滑。

越通社（VNA）指出，越南海岸線長，有利於水產殖業，越南是全球第三大水產品出口國，僅次於中國和挪威。越南的水產品已出口全球170多個國家和地區，其中不乏標準較高的歐美市場。

越南 日本 義大利

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