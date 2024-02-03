公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公共場所公廁外多數有男性或女性或共用廁所的圖示，有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，只見門上有女性、男性及外星人的圖案，下方有「TOILET」英文說明，「ET」2字母 剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚；有網友笑稱「很感動，人類終於接受我們」、「MIB辦公室」、「宇宙友善廁所」。

有網友在臉書 社團「路上觀察學院」貼出一則公廁門指示圖案的照片，貼文指「感謝人類，不然在地球都找不到能進去的廁所」，原來廁所的指示圖案，除女性、男性外，最右側是一個大家耳熟能詳的「外星人」圖案，貼文讓逾6萬2000名網友按讚、700多則留言。

有網友彷彿外星人上身附和原PO指，「我很感動，人類終於接受我們」、「謝謝人類，我終於不用變身進入了」；有網友則笑稱，「MIB辦公室」、「宇宙友善廁所」、「物種友善廁所」、「性別友善廁所、地球村概念不是說說的」、「小孩真的跟外星人沒什麼差別」、「就一張小小的指示牌，可以釣出隱藏的外星人們」。

有眼尖的網友見圖案下方的英文「TOILET」指出，「怕圖案看不懂，下面還標注了ET，太友善了」、「你說有沒有那麼巧，看起來像外星人的圖案，下面的英文也剛好在圖案下面，會不會就是因為最末兩個字母是ET，所以才畫外星人的」。