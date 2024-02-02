綠白立院龍頭戰變電話羅生門 時間軸一次看懂

民眾黨主席柯文哲2日出席民眾黨國會助理研習營，駁斥國會龍頭選舉的「電話門」爭議。（本報資料照片）

立法院正副院長選舉落幕，卻爆發綠白「電話門」爭議。民進黨 發言人吳崢爆料，民眾黨主席柯文哲 在投票前夕主動致電醫界大老談綠白合作，遭民進黨拒絕。柯文哲則反駁，是民進黨主動多方聯繫，他才回電，並稱黃珊珊正在寫訴狀，一定要遏止不實指控惡風。盤點雙方陣營公布的資訊，時間軸依序如下。

1月23日下午：陳永興訪問黃國昌準立委辦公室，交換意見並期勉監督制衡責任。（陳永興公布）

1月25日早上：陳永興訪問賴清德 副總統官邸，恭賀當選並交換政局意見，建議尋求綠白合作。（陳永興公布）

1月25日下午：陳永興拜訪張金堅教授基金會，轉達賴清德的善意給柯文哲，希望建立政黨良性競爭與合作。（陳永興公布）

1月26日：柯文哲宣布邀請國民兩黨立法院長參選人前往民眾黨團拜會交換意見。

1月29日：游錫堃獲民進黨推薦支持後，答應拜會民眾黨團並交換意見。

1月30日：民眾黨宣布黃珊珊競選立法院長，若第一輪未過將退出第二輪投票。

1月31日晚上6點16分：廖紫岑、林煜喆到柯文哲辦公室，表示他們代表民進黨高層，民眾黨同步與綠營高層確認後，雙方進行溝通。（民眾黨公布）

註：民進黨發言人吳崢表示，廖紫岑、林煜喆私下協調行為，民進黨不知情。黃國昌2月3日表示，兩人代表的該民進黨高層，是總統府秘書長林佳龍。

1月31日晚上：

●陳永興致電張金堅，希望透過張聯繋柯文哲，並將陳永興提供給柯文哲幕僚（民眾黨公布）

●陳永興晚上接到柯文哲來電，柯文哲表示，「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」（陳永興公布、吳崢公布）

●陳永興將訊息轉達給賴清德，賴清德表示，「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」、「如果民眾黨堅持院長是黃珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」賴並表明要明確答案才能請民進黨團討論，且民進黨團已提名游錫堃，要做改變需要黨團開會，時間很急迫。（陳永興公布）

●陳永興將訊息回傳給柯文哲，柯文哲同意無條件支持民進黨提出的副院長人選，陳永興將訊息傳回賴清德。（陳永興公布）

●晚上10點，民眾黨緊急開線上會議，結論為不能支持新潮流。（民眾黨公布）

●民眾黨黨團不接受柯文哲意見，民進黨黨團也不同意支持黃珊珊。（吳崢公布）

●柯文哲回傳訊息給陳永興，內容為「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，副院長的選舉我們會看院長的選舉再來決定」（民眾黨公布）

●晚上11點多，陳永興運作無疾而終

民眾黨另指出，民進黨前主席卓榮泰也曾居中協調。卓榮泰表示，雖有與黃珊珊見面，但都是以游錫堃作為院長唯一人選來進行討論。且時間並非在1月31日，而是在約一周之前。