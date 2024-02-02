指「珊昌配」涉綠閣揆之爭 黃國昌：林佳龍背叛了游錫堃

民眾黨立委黃國昌。（本報資料照片）

立法院正副院長選舉落幕，卻爆發綠白「電話門」爭議。民眾黨立委黃國昌今天表示，在這齣政治黑幕背後，實則隱藏了民進黨 的派系鬥爭，以及兩位仁兄的閣揆之爭。黃更點名民進黨前主席卓榮泰「說謊」、總統府秘書長林佳龍「背叛」立法院前院長游錫堃。

黃國昌透過臉書 表示，這兩天，民進黨先是透過御用傳聲筒造謠抹黑，再透過黨發言系統示範認知作戰，整齣醜陋戲碼被拆穿後，竟還想裝沒事，打算混過去，連個道歉都沒有。堂堂執政黨自己進行一條龍的抹黑操作，還一天到晚在恐嚇人民不要散播假訊息，真的讓人不知道該說什麼。

黃表示，最辛苦的，就是民眾黨主席柯文哲 跟民眾黨立委黃珊珊，做事的時間都不夠了，還要回應這種不入流的政治放話。

黃國昌表示，在這齣政治黑幕背後，實則隱藏了民進黨的派系鬥爭，以及兩位仁兄的閣揆之爭。一位是公然說謊的前民進黨主席卓榮泰；一位是目前仍躲起來的總統府高層。

黃國昌說，兩個多星期以前，卓榮泰義正詞嚴地聲稱自己沒有涉入正副院長選舉、尊重黨團自主。結果，私下求見尋求合作的事遭本黨揭穿後，先是匆忙為自己辯解，後來發現說法根本自打臉，才又急忙編輯臉書貼文說「1月18日前沒有發生任何事」，心虛至極。

黃質疑，卓榮泰是為了執行誰的意志，除了民進黨，沒有人可以回答；難不成民進黨也把卓榮泰視為「中間穿梭的友人」，到昨天才「已經理解」？簡直可笑至極。

黃國昌說，「另一位仍躲起來的仁兄，則更令人瞠目結舌」。廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲主席時，清楚表示是代表林佳龍來，堂堂總統府秘書長要出來公開否認嗎？「為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的游錫堃院長都可以背叛，讓人為游院長深感不值！」

黃國昌說，整個過程，「柯主席始終與我們保持密切聯繫，相互信任、充分溝通。民眾黨堅持直道而行，一路從未改變」。可悲的是，民進黨為了遮掩自己丟失立法院正副院長的難堪，用大打烏賊戰的方式，試圖抹黑鬥臭他們層峰自己求見拜託的柯文哲，「這種手法會不會太下流？」