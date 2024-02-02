中國媒體簡轉繁搞烏龍 韓國瑜變成「南韓瑜」

新任立法院長韓國瑜上班首日沒有公開行程。（本報資料照片）

近期中國媒體關注台灣立法院長選舉，然而部分媒體的相關報導卻將立法院長韓國瑜 的名字誤植為「南韓 瑜」，迄今未更正。分析認為，可能是這些網站的簡轉繁系統資料庫過舊且未更新所致。

立法院第11屆立委2月1日報到，並選出國民黨 立委韓國瑜擔任立法院長、國民黨立委江啟臣擔任立法院副院長。這個消息受到不少中國媒體關注與報導，然而卻有多家媒體在報導相關新聞時，將「韓國瑜」誤植為「南韓瑜」。

搜尋資料顯示，包括中國知名的涉台綜合性網站「華夏經緯網」、中國國務院新聞辦公室管理的新聞網站「中國網」都出現誤植。

華夏經緯網一篇轉載自中評社的評論，標題為「南韓瑜續寫傳奇人生肩負新使命」，文中也都使用「南韓瑜」，然而中評社原文是使用的是「韓國瑜」；華夏經緯網的簡體版網站並未誤植名字。

中國網轉載中新社的一篇新聞，標題顯示「南韓瑜、江啟臣出任新一屆台灣立法機構正副負責人」，內文也都誤植為「南韓瑜」，但中新社原文並未寫錯名字。

對此，中國媒體人安替在社群平台X（過去稱推特）發文稱「我還以為是惡搞呢，一登錄網站，果然這樣。」他分析，文章應是採用了自動轉化簡轉繁，而且用的是非常早年的版本，所以「韓國瑜」被轉化成了「南韓瑜」。

我还以为是恶搞呢，一登录网站，果然这样。出自统战网站华夏经纬网，繁体采用了从简体到繁体自动转化而且用的是非常早年的版本或者库，所以韩国瑜被转化成了“南韩瑜”。 https://t.co/qmzbAkzN6r — Michael Anti (@mranti) 2024年2月2日

進一步搜尋「華夏經緯網」，發現該網站數年前就將韓國瑜誤植為南韓瑜，相關報導迄今都未更正。