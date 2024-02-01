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華郵：俄羅斯武器製造商 用台灣工具機製造武器

編譯徐榆涵／即時報導
華郵報導指台灣工具機持續輸俄，並被轉售給俄羅斯國防產業以製造武器。(本報資料照片)
華郵報導指台灣工具機持續輸俄，並被轉售給俄羅斯國防產業以製造武器。(本報資料照片)

「華盛頓郵報」報導，俄羅斯貿易進口商I Machine Technology公司自去年1月以來，從台灣進口了價值逾2000萬美元由電腦控制的精密機器製造設備，這些設備可用於製造武器。而該公司主要的銷售對象為俄羅斯國防工業。

根據華郵取得的貿易紀錄和俄羅斯稅務文件顯示，台灣製造的高精準電腦數值控制工具機幾乎在I Machine Technology去年1月至7月的進口量裡占了百分之百，而I Machine Technology在這段期間的銷售對象主要就是俄羅斯國防產業。

紀錄顯示，這家俄羅斯企業還把台灣進口設備提供給俄羅斯秘密機構，用來大量製造用於俄烏戰爭的攻擊型無人機。

美國商務部前高階官員沃爾夫（Kevin Wolf）表示，該廠商可能違反台灣與西方國家去年1月限制科技產品賣給俄羅斯的禁令。他說，台灣當局絕對要加強查緝是否有違反禁令的情事

報告指出，這些交易顯示，儘管美國對全球的限制體系非常廣泛，但由於監管漏洞和執法不力，俄羅斯國防工業仍保持強勁，關鍵商品仍流向俄羅斯。

貿易數據和出口記錄顯示，這些設備分63批次運輸。有些直接從台灣運送至俄羅斯，有些則採取迂迴路線，從土耳其或中國輸入。

俄羅斯 華郵 商務部

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