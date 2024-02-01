我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州小飛機墜毀住宅區 傷亡情況不明

台灣美食外交國宴主廚李建軒 移居矽谷專攻美食外交

民進黨祭黨紀 開除郭正亮、Lin bay好油、周榆修黨籍

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨祭黨紀 開除郭正亮、Lin bay好油、周榆修黨籍。（本報資料照片）
民進黨祭黨紀 開除郭正亮、Lin bay好油、周榆修黨籍。（本報資料照片）

民進黨中評會昨天針對近兩年違紀參選案舉行中評會，無異議將50位違紀人員開除黨籍，37位違紀人員予以停權1年處分。中評會主委賴瑞隆表示，對於違紀行為絕不容許，所有人必須以台灣利益為重，民進黨員更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致來守護台灣的最大利益。

這次開會聚焦討論2022年區域選舉、2024年總統立委選戰中，違紀以其他黨或無黨籍參選，還有違紀為他黨候選人助選者，其中包括前立委郭正亮、臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘、已轉投民眾黨的周榆修等人，均被開除黨籍。

賴瑞隆表示，依據「民進黨紀律評議裁決條例」第12條規定，「本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分」，除違紀參選除名處分外，中評會也決議，對未獲提名退黨參選者，依據「民進黨公職候選人提名條例」第9條第3項規定，「凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，始得辦理提名登記」，視同違紀參選除名處分，本次中評會亦認定有退黨參選事實，3位參選人依規辦理開除黨籍。

賴瑞隆指出，2024總統立委大選結束，也是面對國家新局勢的開始，期許所有人都應該以國家利益為重，違紀行為絕不容許，台灣面對政局變化，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致爭取人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的政黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。

民進黨 同志 臉書

上一則

台灣職籃SBL假球簽賭案 檢方起訴15人

下一則

華郵：俄羅斯武器製造商 用台灣工具機製造武器

延伸閱讀

被爆致電民進黨遊說綠白合 柯文哲要告吳崢、記者

被爆致電民進黨遊說綠白合 柯文哲要告吳崢、記者
賴清德找卸任白委入閣？柯文哲要求黨對黨談

賴清德找卸任白委入閣？柯文哲要求黨對黨談
民眾黨5位中央委員辭職 傳鷹派接管黨職

民眾黨5位中央委員辭職 傳鷹派接管黨職
盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題

盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30

超人氣

更多 >
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
參議員詢問TikTok執行長周受資 是否跟中共有聯繫

參議員詢問TikTok執行長周受資 是否跟中共有聯繫