被爆致電民進黨遊說綠白合 柯文哲要告吳崢、記者
台灣立法院龍頭選舉，有媒體報導，投票前民眾黨主席柯文哲曾致電遊說民進黨支持黃珊珊參選立法院長，民眾黨昨天駁斥傳聞；民進黨發言人吳崢昨晚則稱「柯文哲主動打給綠營醫界大老」力促白綠合。柯文哲今天(2日)上午受訪表示，這種滿嘴謊言的政黨，快要受不了，下午就會去告吳崢跟報導的陶姓記者。
昨天有媒體報導，民進黨人士稱柯文哲投票前致電遊說，希望國會龍頭選舉票綠營投給黃珊珊，柯文哲辦公室發言人陳智菡第一時間澄清，民進黨「黨政人士」透過連續放話，使出是非黑白顛倒之術，其實民眾黨決定自推人選後，民進黨即不斷透過多方管道來遊說，表示民進黨有意願院長投黃珊珊，但希望民眾黨承諾表態支持蔡其昌，柯文哲明確回絕。
柯文哲今天一早現身民眾黨團參加晨會，媒體詢問對此事看法時，柯文哲動怒表示，他會在晨會主張對民進黨發言人及陶姓記者提告，這種造謠手段他快要受不了。
柯文哲說，明明是民進黨打電話叫他打給對方，這種滿嘴謊言的政黨，他快要受不了，下午就會去提告。柯文哲說到激動處，一度還罵髒話「Ｘ的」。
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