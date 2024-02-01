被爆致電民進黨遊說綠白合 柯文哲要告吳崢、記者

有媒體報導，民眾黨主席柯文哲（左二）曾致電綠營遊說國會龍頭選舉票投給黃珊珊，柯文哲2日受訪表示，這種滿嘴謊言的政黨快要受不了，會去提告。（本報資料照片）

台灣立法院龍頭選舉，有媒體報導，投票 前民眾黨主席柯文哲 曾致電遊說民進黨 支持黃珊珊參選立法院長，民眾黨昨天駁斥傳聞；民進黨發言人吳崢昨晚則稱「柯文哲主動打給綠營醫界大老」力促白綠合。柯文哲今天(2日)上午受訪表示，這種滿嘴謊言的政黨，快要受不了，下午就會去告吳崢跟報導的陶姓記者。

昨天有媒體報導，民進黨人士稱柯文哲投票前致電遊說，希望國會龍頭選舉票綠營投給黃珊珊，柯文哲辦公室發言人陳智菡第一時間澄清，民進黨「黨政人士」透過連續放話，使出是非黑白顛倒之術，其實民眾黨決定自推人選後，民進黨即不斷透過多方管道來遊說，表示民進黨有意願院長投黃珊珊，但希望民眾黨承諾表態支持蔡其昌，柯文哲明確回絕。

柯文哲今天一早現身民眾黨團參加晨會，媒體詢問對此事看法時，柯文哲動怒表示，他會在晨會主張對民進黨發言人及陶姓記者提告，這種造謠手段他快要受不了。

柯文哲說，明明是民進黨打電話叫他打給對方，這種滿嘴謊言的政黨，他快要受不了，下午就會去提告。柯文哲說到激動處，一度還罵髒話「Ｘ的」。