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曾問黃國昌「手按到跑票」怎麼辦 歷史名師被讚「時空旅人」

記者楊德宜／台北即時報導
圖為陳昭姿（左）1日在立法院副院長選舉投票時，投完票立即「亮票」給同黨監票人員黃國昌（右）查看。（記者杜建重／攝影）
圖為陳昭姿（左）1日在立法院副院長選舉投票時，投完票立即「亮票」給同黨監票人員黃國昌（右）查看。（記者杜建重／攝影）

民眾黨立委陳昭姿昨天的「染指」爭議，黨內中評會將展開調查。民眾黨團總召黃國昌日前接受補教名師呂捷的網路節目專訪，被問及如果立委投票不慎投出廢票，他說顯然不具能力行使立委職權。呂捷昨在臉書打趣，「以後請叫我呂半仙」。

立院龍頭之爭，民眾黨日前喊出8票團進團出，昨天立法院長第一輪投票，陳昭姿的小指沾到印泥，再沾印到選票上，導致變成無效票。

黃國昌1月31日接受ETtoday「豈有此呂」節目專訪，主持人呂捷問及，8票萬一有人跑票怎麼辦，黃國昌秒回「開除黨籍」。呂捷追問，「不小心的啊，手按到啊、模糊啊」，黃國昌對此表示，「你如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那你顯然不具有足夠的能力，在立法院行使一個立法委員的職權」。

呂捷在「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專分享這段專訪影片，他表示，「本次猜題完全命中！歷史，殷鑑不遠，順便說一下，猜題本來就是我們的工作」。

PTT八卦版網友稱讚呂捷是先知，網友表示，「能夠如此準確地推算出未來，想必歷史底子果然如傳聞中的深厚」、「只能說新把戲沒這麼多，歷史差不多都演光了」、「國昌又要打臉自己了嗎」、「別再說了，要笑死了」、「歷史老師不是當假的，小黨必出叛徒」、「這時候雙標一下還過份嗎」、「時空旅人呂捷老師」、「歷史總是一再上演」、「迴力標真的笑死」、「呂捷懂歷史又懂未來，神了」。

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