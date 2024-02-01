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陳昭姿害黃珊珊立院龍頭少一票 黃臉書po擁抱照力挺

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿（左）今天在立法院院長選舉投票時誤染印泥，沾染到選票上，誤為無效票；引發爭議。民眾黨立法院院長候選人黃珊珊（右）今晚10點多在臉書貼出兩人合照，並附上民眾黨團聲明，標註「昭姿姊加油！」替陳打氣與聲援。圖/擷取自黃珊珊臉書粉專
民眾黨立委陳昭姿（左）今天在立法院院長選舉投票時誤染印泥，沾染到選票上，誤為無效票；引發爭議。民眾黨立法院院長候選人黃珊珊（右）今晚10點多在臉書貼出兩人合照，並附上民眾黨團聲明，標註「昭姿姊加油！」替陳打氣與聲援。圖/擷取自黃珊珊臉書粉專

立法院今天舉行正副院長投票國民黨「韓江配」獲勝，將主導新國會，但民眾黨立委陳昭姿投票時手指誤觸印泥，不慎沾染到選票上，導致同黨立委立法院院長候選人黃珊珊得票少1票。黃珊珊今晚10點多在臉書po出和陳昭姿搭肩擁抱的照片，並附上民眾黨團聲明，聲援陳昭姿。

今天上午立法院院長投票，國民黨韓國瑜、民進黨游錫堃、民眾黨黃珊珊競選，原本說好的團進團出，卻出現意外插曲；陳昭姿蓋選票的手指側邊在沾印泥時染到，圈蓋投給黃珊珊時，沾印到國民黨立委陳菁徽名字上，引發爭議，最終判為無效票。

陳昭姿晚間8點多透過媒體群組發表聲明，指放話抹黑、汙衊是民進黨立法院黨團總召柯建銘慣用的伎倆，柯建銘不顧多數監察員判定有效票認定，違反立法委員互選正副院長及開票辦法第13條規定，擅自以大會主席之姿做出獨斷決定，社會自有公斷。

爭議票事件後，各界議論不斷，民眾黨團辦公室下擠滿守候的媒體。下午2點半副院長選舉前，民眾黨8位立委從3樓黨團辦公室走下，前往立法院議場投票；原本走在前方的總召黃國昌、副總召黃珊珊隊形出現變化，變成副總召黃珊珊與幹事長陳昭姿手牽手並肩。

黃珊珊一路摟著或牽著陳昭姿的手穿越馬路、走進立法院、進到議場，面對媒體詢問，稱只是小疏失、沒什麼大問題，外界不用再做文章；挺陳言行不言而喻。晚間10點多，黃珊珊在臉書po出她與陳昭姿開心微笑的合照，消弭外界傳言。

今天上午立法院院長選舉，台灣民眾黨立委陳昭姿（前排右）筆印沾汙選票，被判為廢票，...
今天上午立法院院長選舉，台灣民眾黨立委陳昭姿（前排右）筆印沾汙選票，被判為廢票，黃珊珊（前排左）得7票，事後引發討論，下午台灣民眾黨立委在黨團集合出發到議場投票，黃珊珊貼心和陳昭姿並肩手牽手走進議場，並稱陳昭姿只是小疏失，沒有什麼問題，請外界不用再做文章，民眾黨一樣團進團出。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨立委陳昭姿在臉書坦言，是清楚給給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票...
民眾黨立委陳昭姿在臉書坦言，是清楚給給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉。圖/取自陳昭姿臉書
今天上午立法院院長選舉，台灣民眾黨立委陳昭姿（右2）筆印沾汙選票，被判為廢票，黃...
今天上午立法院院長選舉，台灣民眾黨立委陳昭姿（右2）筆印沾汙選票，被判為廢票，黃珊珊（右3）得7票，事後引發討論，下午台灣民眾黨立委在黨團集合出發到議場投票，黃珊珊貼心和陳昭姿並肩手牽手走進議場，並稱陳昭姿只是小疏失，沒有什麼問題，請外界不用再做文章，民眾黨一樣團進團出。記者歐陽良盈/攝影

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