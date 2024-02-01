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新聞評論╱擋不住韓院長 賴總統彎不彎腰？

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第11屆立法院立委1日報到，歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長。記者杜建重／攝影
第11屆立法院立委1日報到，歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長。記者杜建重／攝影

新國會報到並選舉正副院長，二輪投票後，韓國瑜順利當選立法院院長。國內政局翻到新一頁，少數總統賴清德如何面對朝小野大的新國會，以及曾被民進黨不斷醜化羞辱的「辣個男人」？

武林高手在擂台上，韓國瑜明言願意讓賴清德三拳。從總統立委選舉到國會龍頭之爭，賴清德打了韓國瑜不只三拳，都沒擋住「韓院長」。韓國瑜守諾，讓了不只三拳都不還手。但接下來，監督制衡賴政府，韓院長不再讓拳，賴總統還能野蠻出招嗎？

大選期間，賴清德為小雞輔選，處處針對國民黨不分區立委候選人韓國瑜，批評他過去在國會表現不是糟糕可以形容而已；賴清德到全台各地都強調要阻止韓國瑜當立法院長，「擋下韓國瑜」幾乎成了賴清德輔選的唯一口號。

但高手過招，比拚的不是招式或蠻力，而是心境和氣度。對於賴清德的批評，韓國瑜倒是非常坦然，他承認，35歲當立委，剛開始很拚，但後來喝酒、熬夜、打牌，慢慢忘記選民，所以44歲那年主動離開立法院，因為再選下去，雖然應該還能當選，但對不起選民，所以離開政壇。

賴清德拳拳到位，韓國瑜卻無招勝有招。賴清德緊抓著韓國瑜進行負面情緒動員，韓國瑜反而說，賴清德在2020年總統大選時沒有對他口出惡言，「我謝他這份情，他打了我兩拳，我願意讓他三拳不還手，你再打我一次，第四次我就要還手了。」

其實，2020年賴清德不但沒有對韓國瑜口出惡言，在突襲蔡英文，爭取黨內總統提名時，還盛讚韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」，期待能與韓國瑜進行君子之爭。只是，賴清德被蔡英文打趴求饒，終究未能實現與韓國瑜對陣的期待，但韓國瑜卻記住了賴清德說的君子之爭。

不過，在民進黨字典裡，只有割喉戰，哪來君子之爭。從當年賴清德所屬新潮流踹倒韓國瑜的北農菜攤開始，民進黨一直對韓國瑜極盡羞辱、醜化、踐踏、打擊之能事；連韓國瑜妻子李佳芬的祖墳都不放過。而這次立法院長選舉，民進黨也不忘繼續對韓國瑜扣帽抹紅。

如今賴清德當選總統，但使盡蠻荒之力打了幾拳，都擋不住韓國瑜進入立法院，更擋不住韓國瑜坐上國會龍頭寶座。賴清德自稱將成為「最常來立法院的總統」，但主客易位，少數總統還沒上任就已跛鴨，面對朝小野大的國會，清德招式已老，賴韓國瑜不再讓拳，這場擂台接下來怎麼打？

在現行憲政制度上，總統有權無責，蔡英文更把總統變成民選獨裁，靠的不是五成七的817萬張選票，而是黨天下和國會過半的完全執政。賴清德只得四成的558萬票，底氣不足，且不再完全執政，雖以黨主席身分把手伸向立法院，又以總統身分走進國會，但已經注定無法鴨霸執政。

相對的，立法院應該也不再是民選獨裁下的行政院立法局了。國民黨和民眾黨對總統國情報告、聽證調查制度、人事同意權審查等國會職權與改革事項，都有共識。選後國民黨也連續幾波推出核電廠延役、不在籍投票、人工生殖法等修法主張，與民眾黨政策立場相近。

只要看看這些民間呼籲多時，卻被民進黨一一擋下的法案，就知道賴清德所說過去中央執政「腰彎得不夠彎」的意思。現在形移勢易，賴政府擋得住新國會的監督和制衡嗎？

賴總統擋不住韓院長。在新民意面前，賴清德彎不彎腰？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

韓國瑜 賴清德 民進黨

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