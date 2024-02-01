我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

WSJ：Fed降息前可採取的最佳理財動作

跳機3中國公民遣返 台陸委會：與陳思明案例不同

中央社台北1日電
台灣大陸委員會（陸委會）1日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。（中央社）
台灣大陸委員會（陸委會）1日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。（中央社）

中國公民田永德、韋亞妮、黃星星滯留桃園機場，尋求前往美國，今被遣返回出發地吉隆坡。台陸委會表示，這3名中國公民所處狀況與先前同為「跳機」中國異議人士陳思明不同。

台灣大陸委員會（陸委會）1日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

田永德、韋亞妮、黃星星在1月30日從馬來西亞搭機抵達台灣，未按計畫轉機前往北京，尋求台灣政府協助前往美國，暫時滯留桃園機場。移民署今表示，由於3人未具備入境有效簽證或許可，依慣例及現有法令遣返回上一個航點，也就是吉隆坡。

去年也有中國異議人士「跳機」滯留桃園機場事件。中國異議人士陳思明連續數年紀念六四事件，為了躲避中共迫害，去年9月22日從泰國搭機抵達桃園機場，不過未按計畫轉機，滯留桃園機場，他公開表達希望前往美加尋求政治庇護。

陳思明後來透露，去年10月5日已經抵達加拿大溫哥華，順利取得政治庇護；滯留台灣10多天期間，一直待在桃園機場移民署辦公室。

同為中國公民循跳機模式滯留桃園機場，一個案例是立即遣返回上一個航點；另一個案例則是滯留台灣10多天，詹志宏對此做出說明。

詹志宏表示，絕大部分案例在全世界各國機場都一樣，只要沒有合法入境簽證或許可，不會允許入境，這是正常做法，這3名中國公民以及陳思明，全都沒有合法入境簽證或許可。

他提到，不過陳思明案例較為不同，由於其抵達台灣前與加拿大已經有所接洽，希望短暫停留台灣後前往第3國，台灣對陳思明來說是個人身安全較有保障的地方；經過聯繫第3國，確認相關程序確實進行中，基於人道救援，給予協助；滯留台灣期間，陳思明滯留桃園機場，沒有入境。

他強調，在今天的案例中，這3名中國公民沒有這樣的事先安排，所以必須按照一般國際慣例還有現有法令，將他們平安地送回原出發地。

田永德、韋亞妮、黃星星1月30日從馬來西亞搭機抵達台灣，原定搭乘1月31日下午班機前往北京，由於政治風險考慮，取消赴北京計畫。3人自述在中國遭受長年政治迫害，先是到了泰國；後又由於泰國與中國交好，感到不安全，於是轉往馬來西亞，今已被遣返回吉隆坡。

遣返 泰國 簽證

上一則

韓江配掌新國會 柯建銘盼朝野對話理性面對攻防

延伸閱讀

中國公民跳機台灣 大馬難民志工：恐仍送返泰國

中國公民跳機台灣 大馬難民志工：恐仍送返泰國
加州哈昆巴小鎮 福斯記者直擊 兩車直駛邊境 無證客穿越柵欄入境

加州哈昆巴小鎮 福斯記者直擊 兩車直駛邊境 無證客穿越柵欄入境
台女大學生緬甸詐團會男友 自首入境大陸 上海坐月子等判決

台女大學生緬甸詐團會男友 自首入境大陸 上海坐月子等判決
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30

超人氣

更多 >
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」
北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光