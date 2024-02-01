韓江配掌新國會 柯建銘盼朝野對話理性面對攻防

立法院第11屆立委1日報到，並投票選出立法院長，最終由國民黨推出的立委韓國瑜（左）當選，會議主席、民進黨立委柯建銘（右）頒發證書給韓國瑜。(中央社)

台灣立法院正副院長選舉結果今天傍晚出爐，民進黨 立法院黨團總召柯建銘表示，立法院新會期已展開，朝野難免有攻防，希望新國會有新文化，能夠展開朝野對話，以對話代替對抗。他呼籲朝野協商，雖難免會有互相攻防，希望能理性面對。

柯建銘表示，立法院在下周一下午3時就要朝野協商開議日期，正式的委員會應該在2月底、3月初展開。

媒體詢問藍白合作，柯建銘說，一定有合作，也有競爭，會有競合，希望大家光明磊落，走過每一個過程。

第11屆立法院新會期今天舉行立委報到並選舉正副院長，柯建銘被推舉為第11屆立法院第一會期預備會議主席，主持正副院長選舉。柯建銘在正副院長選舉結果底定後，在黨團幹事長吳思瑤及書記長莊瑞雄陪同下，以黨團總召身份接受媒體採訪。

柯建銘表示，首先他恭喜韓國瑜 與江啟臣當選立法院正副院長，2位以後要承擔立法院的重大責任，希望秉持議事中立來處理朝野協商及院會議程，了解前院長游錫堃對國會外交所做出的輝煌成果，以後也能師法游錫堃，替國家外交做出努力，也期待新的院長「言所該言，做所該做。」

至於媒體詢問韓國瑜親中疑慮尚未消除，柯建銘說，他跟韓國瑜在31年前是同事，繞了一圈又是同事，當選院長當然恭喜，希望未來在國家立場上不能喪失。

柯建銘指出，立法院新會期已經展開，朝野難免會有攻防，國人對新的國會有期待也會關心，希望新的國會有新的文化，能夠展開朝野對話，以對話代替對抗。未來很多法案、預算及重大議事，呼籲朝野相互協商，能在國家重大事項上順利展開，難免會有互相攻防，希望大家能夠理性面對。

對於選舉結果是否如同預期，柯建銘表示，本來預期就是如此，票數差這麼多，所有過程中他一再強調，基本立場還是要存在。

柯建銘表示，他曾說未來的競爭會很激烈，難免會天天甲動，不管在委員會或是院會，但是這都是在正常的議事攻防上會碰到的，大家各憑本事。

對於游錫堃請辭立委，柯建銘說，第一時間聽到游錫堃請辭立委，難免難過，但也尊重游錫堃的做法。

民眾黨此次在正副院長選舉時不參與第二輪投票 ，甚至還發生黨籍不分區立委陳昭姿投出無效票，柯建銘說，這很明顯就是內部矛盾，陳昭姿根本蓋不下那一票，所以跑票，這很清楚，廢票就是廢票，民眾黨不要再推卸責任。

針對媒體報導，台灣民眾黨主席柯文哲透過關係致電民進黨高層，遊說院長投票支持黃珊珊，民眾黨則會支持民進黨擔任副院長。不過，因為民眾黨過去信譽不良，讓民進黨無法接受提議。

柯建銘說，「至少這方面我們不可能跟他接觸，沒有聽到任何訊息」，他不知道是誰講的，至少跟他一點關係都沒有。