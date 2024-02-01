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韓江配掌國會、白關鍵少數 三黨不過半朝野各有挑戰

中央社台北1日電
立法院正副院長開票結果1日出爐，分別由國民黨立委韓國瑜（前排右3）、江啟臣（前排右2）當選立法院長、副院長，現場眾人一同比讚合影。（中央社）
立法院正副院長開票結果1日出爐，分別由國民黨立委韓國瑜（前排右3）、江啟臣（前排右2）當選立法院長、副院長，現場眾人一同比讚合影。（中央社）

2024台灣總統暨立委選舉結果，民進黨儘管拿下總統大位，但國會三黨不過半的局面，恐左右未來4年政局發展，如何化解突圍，考驗民進黨政治智慧。對在野黨來說，如何扮演好稱職的監督角色，不淪為惡意杯葛，朝野都有不少的挑戰要面對。

新國會的朝小野大結構，在大選後已經確立，立法院第11屆立委今天報到，並舉行立法院正、副院長選舉，藍綠白團進團出票票入匭，最終由國民黨立委韓國瑜當選立法院長、立委江啟臣當選立法院副院長，兩人將共掌新國會。

立法院正副院長選舉之後，三黨不過半的格局也底定，民眾黨掌握8席關鍵少數，清楚說明民進黨面臨的挑戰嚴峻程度，接下來的委員會召委選舉，更加複雜，從立院龍頭選舉結果，不難看出，不是光有道理就足以服眾，也不是依靠溝通就能成事。

換言之，未來政府要推動任何一項重大議案，都不是民進黨說過就可以過，在野黨更不再是蒼白無力，只要國民黨與民眾黨聯手反對，民進黨任何一項議案，沒有一項過得了，無論是在委員會或是院會，包括多項人事同意權，以及重要法案，任何議案要能順利通過，都是極為艱辛。

面對在野黨的虎視眈眈，必定對新政府未來施政造成無形的壓力，民進黨在競選期間提出的政策主張，與在野黨的訴求看法，是要求好、符合政黨立場？還是一切求順利過關，因而有所打折？是否因此造成支持者的不滿，分寸的拿捏，將會是新政府的挑戰。

如同民進黨立法院黨團總召柯建銘所說，未來每一場都是硬仗，沒有一場不是硬仗，接下來的委員會召委選舉，將是下一場朝野角力戰場。

挑戰不會只在執政黨，在野黨一樣面臨諸多挑戰，握有足以扳倒執政黨任何一項議案的籌碼，只要國民黨與民眾黨合作，執政黨任何一項重大議案都過不了。但同樣的，在野黨若是為反對而反對，只為政黨私利而不顧公眾利益，造成議事空轉，絕非人民之福，更將招致人民的反感與質疑。

監督執政黨是在野黨的天職，如何在理性問政與惡意杯葛之間，找到平衡點，將是在野黨最大的挑戰，否則只會淪為「再怎麼野蠻」的翻版，一旦民意不支持，當在野黨監督正當性不復存在時，等於給執政黨找到尚方寶劍。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，現在立法院就是三黨不過半，從今天正副院長選舉就可以看出，三黨都有各自的立場跟堅持，未來朝野協商會更加吃重，但他也相信新任立法院長韓國瑜會是史上身段最柔軟的院長。

洪孟楷指出，未來只要朝野政黨都能提出福國利民的法案及政策，沒有理由反對，但也提醒民進黨政府必須要走在立法院的更前面，因為未來國民黨團將會提出很多讓人民有感的法案。

民眾黨團副總召黃珊珊在臉書強調，未來民眾黨團會盡全力爭取其他立委與黨團的支持與合作，讓國家正常運作，改革不能停下來。

對於未來是否可能擔憂被貼上小藍標籤，民眾黨團總召黃國昌回應，請民進黨不必情緒勒索，倘若民進黨團要批評民眾黨團投給自己推選的人選即是小藍，是否民進黨團沒投給民眾黨團推選的人選，才是在暗助國民黨。

此外，經過立法院龍頭改選後，民進黨勢必更加團結，藍白兩黨未必保證一定團結，更可能因政策主張、政治利益而產生矛盾，誰可以決定未來新國會的走向，靠的不只是席次多寡，還有在不同政策上的合縱連橫，在野黨若只為博聲量、做媒體效果，或只是逢綠必反，將有機會被民進黨各個擊破。

國會新屆期的各項挑戰，亦是對即將在5月接任總統的賴清德的挑戰，如何與民進黨共同承擔，朝野之間是否展開對話、化解分歧，將是賴清德接下來4年的重中之重。

民進黨 國民黨 賴清德

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