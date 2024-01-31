直播／台立法院長選舉 首輪無人過半 游錫堃、韓國瑜進二輪投票

國民黨立委圈完票後，高舉選票「亮票」。（記者杜建重／攝影）

立法院第11屆1日報到，113席立委報到後隨即進行立法院正副院長選舉，上午先進行立法院長選舉，下午則是副院長選舉，院長選舉部分，國民黨 推出立委韓國瑜、民進黨 立委游錫堃爭取連任，民眾黨推立委黃珊珊參選，第一輪投票 ，由於沒有一位候選人得票數過半，將由首輪得票較高的韓國瑜跟游錫堃進行第二輪投票。

藍、綠兩黨祭出黨紀，要求票票入匭，所以國民黨、民進黨、民眾黨三黨立委在投票時，除了由各黨黨團人員進行監票，各黨立委也分別以不同的方式亮票，證明自己沒跑票。

來源：國會頻道

新國會113席立委，國民黨54席、民進黨51席、民眾黨8席，呈現三黨不過半的情況，民眾黨成為關鍵少數，面對藍綠爭相爭取民眾黨支持，民眾黨團經過討論後，昨天公布自推黃珊珊參選立法院長，呈現藍綠白三腳督的情況。

今天上午立法院長選舉，各黨團推派監票員，分別由民進黨立委陳亭妃、國民黨立委許宇甄、民眾黨立委林國成擔任監票員，藍綠白先前都下令要亮票，避免有人跑票，投票過程順利，各黨團成員各自前往黨籍監票員前投入選票前，都會技術性亮票，例如吹票把印泥吹乾、整理選票，其中，國民黨團總召傅崐萁率領多位黨籍立委直接亮票。

1張爭議票 黃珊珊僅獲7票

國會龍頭選舉第一輪投票出爐，藍綠白票票入軌，無人跑票，韓國瑜獲得54票、游錫堃獲得51票、黃珊珊７票，其中出現1張爭議票，由於未有候選人得票數過半，將由韓國瑜跟游錫堃進行第二輪投票，民眾黨昨天已表態，若進行第二輪投票，民眾黨將不參與投票。