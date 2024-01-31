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台灣新國會柯建銘10連霸 洪孟楷最高票 黃捷最年輕

中央社╱台北1日電
第11屆立法委員今天報到並宣誓就職，一行人在議場內簽署宣誓書，高舉右手宣誓就職，並在議場外拍下大合照。（ 圖／立法院記者聯誼會提供）
第11屆立法委員今天報到並宣誓就職，一行人在議場內簽署宣誓書，高舉右手宣誓就職，並在議場外拍下大合照。（ 圖／立法院記者聯誼會提供）

第11屆立法委員今天報到、宣誓就職，113位立委中，連任立委最多屆是已10連霸的柯建銘，最年輕是30歲的黃捷，最高票立委是拿下15萬8596票的洪孟楷。

2024年1月13日大選結果，國民黨獲得52席立委成為國會最大黨，民進黨51席位居第2，台灣民眾黨拿下8席，無黨籍2席，新國會出現「三黨不過半」的局面。

第11屆立委性別比例，女性47人、占42%，男性66人、占58%。另外，根據立法院提供的資料指出，新國會立委連任與新任比例，連任59人、新任54人。

本屆立委平均年齡約53歲。其中，70歲以上有7人、約占全體立委總人數的6%；60歲至69歲者有17人、占15%；50歲至59歲有58人，居本屆立委多數，約占51%；40歲至49歲有20人、約占18%；年齡在40歲以下的有11人，約占10%。其中，最年輕是30歲的民進黨立委黃捷。

本屆立委選舉開票，最早宣布當選的是台南市第5選區民進黨立委林俊憲，他拿下12萬6248票，得票率76.54%，也是本屆最高得票率。

至於本屆立委獲得最高票者，是新北市第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）選出的國民黨立委洪孟楷，合計拿下15萬8596票，得票率58.71%。

最少票當選的是連江縣選出的國民黨立委陳雪生，得到3118票，在馬祖當地算是高票；陳雪生曾於2001年至2009年擔任連江縣長，經營地方20餘年，基層實力雄厚。

新國會立委中，連任立委最多屆的是民進黨立委柯建銘，從第2屆立委連任至今已「10連霸」創紀錄。

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