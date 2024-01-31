稱黃珊珊是女版韓國瑜 柯建銘嗆：不可能換雞肋副院長

民進黨立法院黨團總召柯建銘。（記者杜建重／攝影）

新任立法院正副院長選舉今天登場，民進黨 立法院黨團總召柯建銘說，民進黨團全力支持游錫堃、蔡其昌「游蔡配」，藍白合沆瀣一氣、共同沉淪，民眾黨立委當選人黃珊珊的政治光譜，就是女版的國民黨 立委當選人韓國瑜 ，「我們也不可能去換一個雞肋的副院長。」

第11屆立法委員今天報到，柯建銘上午受訪時表示，民進黨團毫無疑慮，支持現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌，「我們都祭出黨紀了，難道我要被開除嗎」，這是一個大是大非的問題，藍白合沆瀣一氣，共同沉淪。

柯建銘還說，黃珊珊在政治光譜上就是女版的韓國瑜，從九二共識到兩岸一家親皆然，面對民眾黨的年輕白粉，民眾黨主席柯文哲要怎麼面對，這點需要柯自己去解套，民進黨團的立場要踩得很死。

媒體詢問，是否有可能黃珊珊、蔡其昌搭配參選，柯建銘則直言，這是不可能的事情，還是回到大是大非的問題，藍白合要自行負責，「我們不可能去換一個雞肋的副院長，這個怎麼可能」，而且要如何面對游錫堃，這是民進黨團的共同決議。

柯建銘也坦言，按照立法院的現有結構，民進黨團本來就會輸，但是不能連格調都輸去、受到汙辱，民眾黨立委當選人黃國昌一路在演假戲、製造聲量，掩護民眾黨最後要支持韓國瑜，甚至還要拿民進黨當遮羞布，「這是不可能的。」