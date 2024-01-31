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台灣第11屆立委2/1報到 藍綠白競逐國會龍頭

中央社台北31日電
台灣立法院議場。本報資料照片
台灣立法院議場。本報資料照片

台灣第11屆立委2月1日報到，當天也將選舉立法院正副院長。在藍綠白自推院長人選，新國會三黨不過半局勢下，立法院長選舉難以在第一輪就分出高下，恐進入第二輪選舉，依照目前情況，國民黨不分區立委當選人韓國瑜當選呼聲較高。

第11屆立委將在2月1日報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。據了解，當天規劃立委於上午8時至9時30分簽名報到，走紅地毯進入立法院議場，並於議場內就職宣誓。

至於立法院長選舉投票，於10時30分至12時在議場舉行、中午12時至12時30分開票。立法院副院長選舉投票則於下午2時30分至下午4時在議場舉行、下午4時至下午4時30分開票，預計下午5時新任立法院長、副院長於立法院簡報室就職宣誓。不過，由於正副院長都可能進入第二輪投票，因此相關時程都可能順延，正副院長就職宣誓可能會延後到晚間。

這次選舉，國民黨雖然輸掉總統大選，但成功翻轉部分立委選區，成為國會最大黨，加上以無黨籍選上立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

對於立法院正副院長選舉，國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐，民進黨則由立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌參戰，爭取連任。

由於國民黨及民進黨席次未過半，擁有8席立委的民眾黨能左右最終結果。

外界關注民眾黨投票意向，新任民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉民眾黨不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長。如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

至於立法院副院長投票動向，黃國昌表示，立法院長結果出爐後，民眾黨中午將開會討論做最後決定，若有必要，才會推副院長人選；但若黃珊珊能得到兩大黨支持，順利出任立法院長，民眾黨將不再推派副院長人選。

對此，民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，他在第一天預測的結果，就是民眾黨可能投自己，這很清楚，就是保送韓國瑜，這是沆瀣一氣、共同沉淪，因此「他們贏也是輸、我們輸也是贏」。

媒體追問，如果不想保送韓國瑜，會不會灌票給黃珊珊。柯建銘說，這怎麼有可能，「我們就是游錫堃與蔡其昌，這是我們的立場跟原則，不會喪失」。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

換言之，以目前的情況來看，在立法院長選舉部分，三黨立委若都投給該黨推薦的人選，韓國瑜、游錫堃、黃珊珊在第一輪選舉，將無法取得過半票數，因此將進入第二輪選舉。

此外，民進黨主席、總統當選人賴清德今天向民眾黨喊話，第二輪投票「應該要支持最好的人選」，如果認為游錫堃最好，那就支持游錫堃，如果認為韓國瑜比較好，那就請支持韓國瑜。

投票 韓國瑜 民進黨

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