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台驚見裝甲車衝撞民宅「以為抓國際要犯」原來是…

記者巫鴻瑋、黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣芎林街頭驚見裝甲車衝撞民宅，警方大動作攻堅，破獲大型賭場。圖／民眾提供
新竹縣芎林街頭驚見裝甲車衝撞民宅，警方大動作攻堅，破獲大型賭場。圖／民眾提供

台灣新竹縣芎林鄉今天凌晨驚傳有裝甲車衝撞民宅，嚇壞附近居民，不過經了解，原來是警方特別秘密行動，因該處民宅隱藏大型職業賭場，出入人員複雜，更懷疑有軍火武力，因此警方不敢大意，特別急Call保一總隊出動裝甲車攻堅，順利攻破賭場。

據了解，橫山警分局接獲線報，芎林鄉富林路一處民宅，有大型地下非法簽賭站與賭場藏身，警方埋伏多時發現人員出入複雜，且該賭場平時鐵捲門深鎖，幾乎難以攻破，為防攻堅行動出意外，因此才請保一總隊出動裝甲車支援。

警方在今天凌晨大動作展開攻堅，先由裝甲車猛力衝撞該棟透天民宅鐵捲門，同時周圍都出動大批警力，荷槍實彈包圍，就怕屋內嫌犯若強力反抗，會朝警方反擊。不過當裝甲車撞破鐵捲門後，大批警力以武裝優勢一湧而上，順利控制屋內多人。

警方在屋內不僅發現賭場的大批設備、現金，還在現場發現改造槍支，同時搜出毒品，已立刻將涉案人員全數帶回，將進一步釐清案情並向上追查。橫山警分局目前尚未正式對外說明案情。

警方不僅出動近百名警力，全都全副武裝、持突擊步槍衝鋒，加上警方出動裝甲車抓賭聞所未聞，附近居民還以為是要抓「國際槍擊要犯」，事後聽聞是賭場，開玩笑說，賭客看到裝甲車撞進來，恐怕要先去收驚了。

新竹縣芎林鄉今天凌晨警方出動裝甲車包圍賭場攻堅，原本傳出暗藏軍火庫，所幸虛驚一場，只查獲一把改造手槍，不過警方「小題大作」卻惹議。對此，新竹縣警察局長宣介慈全力支持第一線員警執法，強調是因事前評估有槍戰可能，才會請特勤隊支援，「警員的安全才是第一」。

宣介慈強調，警方執行加強重要節日期間，破獲大型地下賭場，辛苦值得嘉獎。因據可靠情資顯示，這些賭客擁槍自重且藏有毒品，就事前蒐證證據顯示，賭客不下10人，同仁行動過程中，破門逮人發生槍戰機率甚高，考量同仁出勤安全，必須以優勢警力威嚇賭場內擁槍自重賭客，故協調訓練有素保ㄧ總隊特勤隊支援。

對於遭質疑是否太小題大作，過去也從未罕見抓小賭場就出動上百名警力及裝甲車攻堅的前例，宣介慈回應「雖然外界對這樣子的執勤方式有不同想法，但能讓出任務的員警平安歸隊，才是任務最圓滿的終點，畢竟沒人能保證偵查過程發生什麼危險，警員的安全才是第一。」

毒品 槍支 槍擊

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