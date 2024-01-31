重磅快評╱擋下「韓院長」 賴清德可能的3套劇本

國民黨不分區立委當選人韓國瑜。記者林伯東／攝影

立法院龍頭改選諜對諜，民眾黨今天終於掀開底牌，明天將團進團出投給自家人黃珊珊，外界解讀是「保送韓國瑜 」。不過，民進黨 總統當選人賴清德 選前多次點名，韓國瑜過去在國會表現不是糟糕可以形容，呼籲擋下韓當選立法院長。立法院改選的劇本已經寫好，就看賴清德意志能否改寫結果？

立法院新會期明天報到，改選正副院長是重頭戲，一票之差可能就是天壤之別。民眾黨立法院黨團今天宣布自推派黃珊珊參選立法院長；若第一輪黃珊珊未當選，民眾黨團將不參加第二輪投票。由於韓國瑜日前與民眾黨團總召黃國昌驚天一抱，埋下各種揣測，今天民眾黨投票策略更被視為「助攻韓國瑜」；民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨作為第三勢力，不想當小藍、小綠，這樣的投票選擇可展現黨的主體性。

520後的賴政府將面臨朝小野大，國會三黨不過半左右政局。賴清德雖口稱尊重國會自主，但關心之情溢於言表，他日前即以總統當選人身分二度回立法院，賴還自稱「最常回立法院的總統」；事實上，賴清德不只雙腳跨入立法院，早在選前就多次試圖把手伸進國會，在全台各地輔選時，賴曾說，要如何擋下韓國瑜成為未來的立法院長，總不能去立法院門口阻擋，要擋下韓國瑜就要讓民進黨立委候選人當選。

明天過後，韓國瑜不僅踏入立法院，還可望登上龍頭寶座。立法院副院長蔡其昌今天午餐文：「支持者喜歡多一個蔡立委」，似乎劇透明天結果，「賴總統」最害怕的「韓院長」即將改變成真，要翻轉這種結果，民進黨要能執行3套劇本：

第一套「藍營倒戈」劇本：朝野都下達黨紀開鍘軍令，但立法院過去重大選舉跑票紀律斑斑可考，執政黨可透過行政資源、重金誘惑或司法案件，技術上誘之以利、曉之以情、動之以理，動搖脆弱的在野黨，特別是手頭較緊或有案在身的準立委都可能是挖角目標，選前24小時的關鍵電話常讓結果丕變，過去就曾發生蓋錯人、拉肚子、缺席、出國等鬧劇，如果民眾黨團保持中立，民進黨有本事從藍營挖到2票，選情就大翻盤了。

第二套「白營策反」劇本：柯文哲下令，跑票就開除，一失去黨籍就失去立委資格，對民眾黨8席不分區立委當然很嚴重，但民眾黨向來是柔性政黨，黨紀約束力向來不強，黃珊珊日前才放棄雙重黨籍；賴清德最近宣布內閣首長「不一定是民進黨」，前立委郭正亮爆料，賴清德打算延攬2名將卸任的民眾黨立委入閣，退一步而言，如果失去民眾黨立委可以換來更多資源的部會職務，策反劇本能否成真，要看民眾黨立委會不會動心？

第三套「綠投黃珊珊」劇本：民進黨團總召柯建銘已表明，黨團不可能灌票給黃珊珊。關鍵在於，賴清德意志有多強烈，民進黨若不計一切要擋下韓國瑜，最能操之在我的賤招，就是票投黃珊珊，只要民進黨51票加民眾黨8票，第一輪立刻過半；畢竟黃珊珊哥哥黃曙光是蔡英文總統親信、民進黨曾禮讓黃珊珊選立委，坊間還暱稱黃珊珊為「小英女孩」，相較於「討厭韓國瑜」，黃珊珊是綠營可以接受的人選。但民進黨若膽大妄為，立法院長游錫堃將成名符其實的「憨堃」，執政黨風骨也蕩然無存。