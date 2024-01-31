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台立法院龍頭選舉 賴清德喊話民眾黨：第2輪支持最好人選

中央社／台北31日電
民進黨主席賴清德。（本報資料照片）
民進黨主席賴清德。（本報資料照片）

台灣立法院正副院長明天選舉，民進黨主席、總統當選人賴清德今天向民眾黨喊話，第二輪投票「應該要支持最好的人選」，如果認為游錫堃最好，那就支持游錫堃，如果認為韓國瑜比較好，那就請支持韓國瑜。

第11屆立委2月1日報到，也將選舉立法院正副院長。由於藍綠白三黨各自推出人選參選院長，根據立法委員互選院長副院長辦法規定，如果首輪沒有人獲得過半選票，將取前兩名進入第二輪選舉，第二輪選舉則以得票數較高者勝出。

民眾黨關鍵8席立委牽動立法院正副院長選舉結果。新任民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

賴清德今天在民進黨中常會表示，這次的國會改選形成三黨不過半，民眾黨擁有8席關鍵的席次，具備了左右政局的能力，當然也承擔了選擇好的人，支持對的政策，讓國家持續進步的責任。

賴清德說，明天國會就要正式開始，也要選正副院長，當然民眾黨已經公開表示，在院長的第一輪，要票投給民眾黨的黃珊珊，民進黨予以尊重，但在第二輪的投票，仍然希望民眾黨應該要支持最好的人選，「如果認為游錫堃院長最好，那就支持游錫堃院長，如果認為韓國瑜院長比較好，那就請支持韓國瑜院長。」

賴清德認為，這個才是社會支持民眾黨給予民眾黨8席關鍵席次，最主要的期待。希望明天民眾黨能夠理解到社會發展的需要，也能夠做出最正確的決定。

另外，民進黨內人士轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在中常會表示，民眾黨有出考題，提國會改革訴求，國民黨與民進黨都有正面回應，但民眾黨仍表示要投黃珊珊，顯見國會改革是假議題，這過程中，民進黨應堅持自己原則，不能因為一時的政治情勢，去放棄本來的立場。

黨內人士轉述，柯建銘提到，台灣選舉持續受到中國明顯介入施壓，如果立法院長是韓國瑜勝出，過去韓國瑜有直接進入中聯辦的紀錄，若韓國瑜任立法院長，未來會不會直接組團到中國，甚至直接進到中國政府機關，這對台灣國安是很大風險；柯建銘再次呼籲黨內，未來立法院是主要戰場，每天都要上緊發條，甚至有可能天天甲動，立法院戰場的序幕已經拉開。

韓國瑜 民進黨 賴清德

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