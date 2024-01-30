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台國會龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊選立法院長

向柯文哲伸手 傅崐萁：立法院不排除未來有民眾黨召委

記者屈彥辰／台北31日電
國民黨團總召傅崐萁。(本報資料照片)
國民黨團總召傅崐萁。(本報資料照片)

2月1日為台灣新屆立委宣誓就職，且立法院正副院長選舉同日登場，前日欲爭取立法院正副龍頭的國民黨韓國瑜、江啟臣與民進黨游錫堃、蔡其昌等，皆赴民眾黨團拜會。國民黨團總召傅崐萁今接受專訪，表示要讓民眾黨8席立委得其他105席立委的尊重，不管是委員會安排、召委席次，願意展開雙臂，跟民眾黨合作。

傅崐萁說，任何政治職務都是一時，游錫堃為參選立法院長到民眾黨拜會，也簽署切結書，包括四大改革以及單一召委，游出來後說了自己個人意見，身為國會議長怎麼可以說是個人意見，游是代表民進黨提名人且是現任議長，執政黨去到小黨拜訪，這動作不適宜，簽了就是簽了，就是代表民進黨，不然就不要說是民進黨提名人，國會議長要特別表達擔任議長四年來，是否覺得單一召委制才是理想的，游說個人支持，過去為何不提？

傅崐萁提到，民眾黨提出的單一召委制，國會殿堂都可以討論，提出來後正反面的辯證都要思量，萬一不理想，要改回來很麻煩。他接著強調，要讓民眾黨8席得到其他105席的尊重，要讓席席等值，未來不管是委員會安排或召委席次上，願展開雙臂跟民眾黨一起協商，讓民眾黨適才適所到各委員會發揮，任何可能都會有，召委當然可以合作，當然有可能出現民眾黨的召委，國民黨團內部可以溝通。

傅崐萁也向民眾黨呼籲，韓國瑜是個非常開明、熱情的人，擔任國會議長會有新氣象，國會殺伐之氣不會那麼重，大家歡樂改革，把亂象導正。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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