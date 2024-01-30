我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州州長挨批煽動白人至上主義極端份子到邊境滋事

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

台食藥署：中國進口辣椒粉檢出「工業染料」和違規農藥

記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署最新邊境檢驗不合格產品清單中，有5批違規品項為從中國輸入的辣椒粉。(圖／台食藥署提供)
食藥署最新邊境檢驗不合格產品清單中，有5批違規品項為從中國輸入的辣椒粉。(圖／台食藥署提供)

台衛福部食藥署今天公布，最新邊境檢驗不合格產品清單，25批不合格品項中，中國辣椒粉占了5件，分別為2批殘留非法定著色劑「蘇丹色素三號」，3批被發現使用不得檢出的農藥克美素，近半年中國辣椒粉總報驗批數為167批、重1120.5公噸，不合格批數有23批、重達132.9公噸，不合格率13.77%。

食藥署副署長林金富說，今天公布的品項中，有5批次是自中國輸入辣椒粉，其中2批檢出農藥殘留或者使用違規色素蘇丹紅，進口業者為佳廣國際貿易有限公司，從中國輸入的辣椒粉，檢出含非法定著色劑「蘇丹色素三號」，分別重達1萬5207公斤和1萬3696公斤，相關品項全數退運或銷毀，在邊境將持續對業者採百分之百逐批查驗。

其他3批辣椒粉則被檢出，均有不得使用的檢出農藥克美素，林金富表示，進口業者分別為秦冠貿易有限公司和忠信國際開發事業有限公司，前者進口1批，檢出殘留克美素0.4ppm，重達2160公斤；後者分別為0.22ppm和0.18ppm，重量分別為3.9公斤和5.1公斤，相關品項全數退運或銷毀，在邊境持續對業者採百分之百逐批查驗。

林金富指出，統計至去年7月22日至今年1月22日，中國辣椒粉總報驗批數為167批、重1120.5公噸，不合格批數有23批、重達132.9公噸，不合格率13.77%，檢驗不合格品項中，「蘇丹色素三號」有5批為、農藥克美素則有18批次。

根據IARC（國際癌症研究機構）的資料，蘇丹紅屬於流行病學和動物實驗證據皆不足的第三級致癌物，為工業用染料，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海先前表示，蘇丹紅為偶氮化合物，進入人體後被分解為氨類，經動物實驗證實，可能增加致癌風險的第二級致癌物，因此各國政府幾乎都不允許添加於食品，接觸到皮膚也會增加過敏反應的機會。

今天公布的不合格清單中，同樣自中國輸入的，還有運堤國際有限公司進口的3批木鏟，林金富指出，為了模擬產品在日常生活使用情境，將產品放置在95℃的4%醋酸中半小時，蒸發殘值介於56至152ppm；放置在20%乙醇中半小時，蒸發殘值則為60ppm和77ppm，總計4800件、共253.3全數退運或銷毀。

食藥署今天公布的25件不合格品項分別為，中國出口辣椒粉5批、絞股藍、桑椹子、砂仁、木鏟3批；克羅埃西亞出口松露；日本出口鮮奇異果和白米；泰國出口馬蜂橙葉；羅馬尼亞出口新鮮白松露；印度出口余甘子粉；土耳其出口玉米粉；美國出口植物香料；貝里斯出口辣椒醬；法國出口柑橘與瓜拿納萃取物；印尼出口綠豆；韓國出口「鮮葡萄」3批。

致癌 癌症 泰國

上一則

賀瓏夜夜秀風波後 是否再參選？罕病律師陳俊翰回答了

延伸閱讀

年菜如何保存？正確保存溫度 吃得更安心

年菜如何保存？正確保存溫度 吃得更安心
馬鈴薯發芽、變綠別吃 嚴重後果恐致心衰竭

馬鈴薯發芽、變綠別吃 嚴重後果恐致心衰竭
尿失禁如何改善？常見3類治療方法 這2種不吃藥免手術

尿失禁如何改善？常見3類治療方法 這2種不吃藥免手術
火鍋必備的高麗菜應該怎麼洗？行家建議掌握4大關鍵

火鍋必備的高麗菜應該怎麼洗？行家建議掌握4大關鍵

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺