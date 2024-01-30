台食藥署：中國進口辣椒粉檢出「工業染料」和違規農藥

食藥署最新邊境檢驗不合格產品清單中，有5批違規品項為從中國輸入的辣椒粉。(圖／台食藥署提供)

台衛福部食藥署今天公布，最新邊境檢驗不合格產品清單，25批不合格品項中，中國辣椒粉占了5件，分別為2批殘留非法定著色劑「蘇丹色素三號」，3批被發現使用不得檢出的農藥克美素，近半年中國辣椒粉總報驗批數為167批、重1120.5公噸，不合格批數有23批、重達132.9公噸，不合格率13.77%。

食藥署副署長林金富說，今天公布的品項中，有5批次是自中國輸入辣椒粉，其中2批檢出農藥殘留或者使用違規色素蘇丹紅，進口業者為佳廣國際貿易有限公司，從中國輸入的辣椒粉，檢出含非法定著色劑「蘇丹色素三號」，分別重達1萬5207公斤和1萬3696公斤，相關品項全數退運或銷毀，在邊境將持續對業者採百分之百逐批查驗。

其他3批辣椒粉則被檢出，均有不得使用的檢出農藥克美素，林金富表示，進口業者分別為秦冠貿易有限公司和忠信國際開發事業有限公司，前者進口1批，檢出殘留克美素0.4ppm，重達2160公斤；後者分別為0.22ppm和0.18ppm，重量分別為3.9公斤和5.1公斤，相關品項全數退運或銷毀，在邊境持續對業者採百分之百逐批查驗。

林金富指出，統計至去年7月22日至今年1月22日，中國辣椒粉總報驗批數為167批、重1120.5公噸，不合格批數有23批、重達132.9公噸，不合格率13.77%，檢驗不合格品項中，「蘇丹色素三號」有5批為、農藥克美素則有18批次。

根據IARC（國際癌症 研究機構）的資料，蘇丹紅屬於流行病學和動物實驗證據皆不足的第三級致癌 物，為工業用染料，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海先前表示，蘇丹紅為偶氮化合物，進入人體後被分解為氨類，經動物實驗證實，可能增加致癌風險的第二級致癌物，因此各國政府幾乎都不允許添加於食品，接觸到皮膚也會增加過敏反應的機會。

今天公布的不合格清單中，同樣自中國輸入的，還有運堤國際有限公司進口的3批木鏟，林金富指出，為了模擬產品在日常生活使用情境，將產品放置在95℃的4%醋酸中半小時，蒸發殘值介於56至152ppm；放置在20%乙醇中半小時，蒸發殘值則為60ppm和77ppm，總計4800件、共253.3全數退運或銷毀。

食藥署今天公布的25件不合格品項分別為，中國出口辣椒粉5批、絞股藍、桑椹子、砂仁、木鏟3批；克羅埃西亞出口松露；日本出口鮮奇異果和白米；泰國 出口馬蜂橙葉；羅馬尼亞出口新鮮白松露；印度出口余甘子粉；土耳其出口玉米粉；美國出口植物香料；貝里斯出口辣椒醬；法國出口柑橘與瓜拿納萃取物；印尼出口綠豆；韓國出口「鮮葡萄」3批。