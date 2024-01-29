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台駐英代表：台灣希望英國成為歐洲最大貿易夥伴

中央社倫敦29日專電
台灣駐英代表姚金祥。(本報系資料照)
台灣駐英代表姚金祥。(本報系資料照)

台駐英國代表姚金祥指出，退出歐盟（EU）讓英國在貿易和對外政策享有更大自由度，並促進英國對台灣及印太區域更加關注，台灣希望英國能成為台灣在歐洲地區的最大貿易夥伴。

姚金祥近日接受英國「週日郵報」（The Mail on Sunday）專訪，報導並登上28日財經新聞頭版。

根據英國商業暨貿易部19日發布的最新統計，自2022年第3季起至2023年第2季止，台英貨品與服務雙邊貿易額達80億英鎊（約101.5億美元）。

姚金祥說，脫歐帶來的自由讓英國得以與台灣建立更緊密經濟連結，並協助台灣抵抗中國孤立台灣的企圖。與此同時，許多台灣的對歐投資選擇落腳英國。

他指出，經濟部統計顯示，至2022年底止，台灣對歐洲投資之中，近1/4是投資英國，金額僅次於台灣投資荷蘭。

另一方面，若比較歐洲個別國家，則英國對台灣的投資總額也僅次於荷蘭，金額累計達91億英鎊。姚金祥說，台英強化投資貿易關係可望讓英國在進入台灣的半導體等關鍵產業取得優勢。

台英雙邊關係進展也反映在英國對台灣的人事布局。姚金祥舉例，英國政府派駐台灣的人員增加，英國在台辦事處大幅擴編。

在科技和產業合作方面，姚金祥說，台灣特別著重與英國在尖端科技領域發展合作。他指出，積體電路設計和製造分別是英國與台灣的強項；除了產業和研究合作，台英也可攜手培育人才。

人工智慧、離岸風力發電、電動車電池相關科技也是台英合作重點項目。姚金祥說，雙邊合作仍有進步空間，台灣持續開發更多合作機會。

去年11月，台英締結「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP），初期將在雙邊投資、數位貿易、能源和淨零碳排等領域展開對話。隨著台英簽署ETP，台灣與歐盟何時可簽訂已推動多年的雙邊投資或貿易協定，也引發關注。

投資 歐盟 脫歐

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