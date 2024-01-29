瑞銀：2024台灣經濟加速反彈 半導體溫和復甦

瑞銀指出，全球經濟成長率2024年將會減緩，但台灣受惠科技產業成長，將在2024年加速反彈。(路透)

瑞銀指出，全球經濟成長率2024年將會減緩，但台灣受惠科技產業成長，將在2024年加速反彈，今年底台股 指數上看18450點，而半導體產業將迎接溫和復甦。

瑞銀今天舉行2024全球經濟與台灣產業趨勢媒體分享會，瑞銀經濟研究團隊預測，全球經濟成長率2024年將會減緩，預估從2023年的3.2%，放緩到2024年的2.7%，美國經濟甚至可能進入衰退期；亞洲經濟成長預估從去年的5.15%下滑到4.7%，中國也會下滑，但台灣的經濟成長會在2024年加速，預估從2023年的1.1%，今年快速反彈到3.1%。

瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎指出，科技產業是台灣經濟的重要引擎，在科技產業的成長軌道上，台灣生產與出口將獲得額外支撐，消費已經回到水平，通貨膨脹正減緩，假設美聯準降息，預估中央銀行也將降低利率，步調將與美國和全球利率變動息息相關。

瑞銀團隊表示，台股去年漲勢幾乎已是全球第一，預估今年還會持續向上，主要來自存貨週期，舉例來說，「2018年當年台灣存貨最高，但台股是最低點，接下來台股則連漲3年」，顯示台股在存貨高峰過後，可望連漲2到3年。

整體而言，瑞銀團隊指出，今年初全世界經濟有很多宏觀不確定性，台灣是出口導向市場，美國經濟放緩或衰退，市場擔憂會影響台灣經濟成長，由於台灣過去也曾出現全球經濟成長放緩，台灣卻逆勢成長的情況，預料可能會呈現「上半年較沒有信心，下半年才有望上修獲利」的狀況。

瑞銀預估今年底台股指數上看18450點，區間則在16000多點到19920點，美國大選結果牽動綠能相關題材走勢。

瑞銀團隊認為，相對看好成長型類股、週期循環股、高殖利率 股，且要在4%左右才具吸引力，類股方面可觀察先進製程半導體、記憶體、後端封測、AI 應用、電信、壽險、服裝製造業等。

瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）表示，回顧2023年，受到多種因素影響，半導體經歷市場低谷後，2024年半導體產業將經歷溫和緩慢的復甦。

他表示，台積電先前預估今年全年營收將成長20%至25%營收，但相較其他公司，像是英特爾和德儀展望較中性，主因為台積電是AI驅動的受惠廠商，其他像是3奈米、英特爾擴大委外訂單，以及定價策略等，都是台積電營運更強的助力。

他表示，個人電腦、Android手機和傳統伺服器需求穩定，以及AI伺服器持續成長，儘管汽車、工業和網通設備的週期修正仍在持續，但隨著2023年通膨壓力的緩解和庫存大幅減少，預計2024年上半年前景將逐漸改善，並可能在下半年或2025年獲得進一步的成長動能。

晶片供需部分，他強調，預計今年將出現溫和反彈，個人電腦（PC）、智慧型手機、傳統伺服器經歷去年的下滑後，今年趨向穩定，預估Android智慧型手機的表現會比iPhone好，而AI雲端伺服器的需求仍大於供應，邊緣設備將推升新一代AI運算，成為未來幾年的成長主軸，但目前貢獻尚未顯現。