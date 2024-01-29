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側寫／韓江配、游蔡配訪民眾黨氛圍大不同 盡在不言中

記者歐陽良盈、侯俐安／台北即時報導
立法院國民黨正副院長參選人韓國瑜（左），上午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，與民眾黨立委黃國昌（右）擁抱合影。記者林伯東／攝影
立法院國民黨正副院長參選人韓國瑜（左），上午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，與民眾黨立委黃國昌（右）擁抱合影。記者林伯東／攝影

國民黨「韓江配」、民進黨「游蔡配」，今天上、下午分別拜會民眾黨立法院黨團，相較於過去角逐立法院正副院長者禮貌性拜會黨團，扮演關鍵少數的民眾黨團，營造出兩大政黨「有求於我」氛圍，讓藍綠兩方人馬不僅更多了較勁氛圍，表演味更濃。

上午場，擅長炒熱氣氛的國民黨不分區立委當選人韓國瑜主動提議和民眾黨立委當選人黃國昌擁抱，拍照自嘲「頭髮少的比較吃虧」，黃國昌輕鬆接招，緩和現場氣氛。韓在閉門會議中允諾「絕對不會把民眾黨當空氣，而是當作氧氣」，釋出誠意也拿捏尺度。

民進黨開完黨團會議推舉游錫堃、蔡其昌角逐立法院正副院長後，游先發制人，透過公開信對民眾黨國會改革、單一召委制，以個人身分表達贊同。最後綠白會談超出表定時間，比藍白多出十五分鐘，但相比韓江，民眾黨與游蔡互動顯得較為客套、制式化。

黃國昌曾表態不投蔡其昌，昨兩人互動備受關注。當游、蔡共同走向黃國昌等人時，黃國昌先向游錫堃握手致意，轉向蔡其昌握手，說了一聲「其昌兄，請」，就轉身背對蔡其昌，邀游入場；會後，媒體問黃國昌，是否比照韓國瑜，給蔡其昌一個擁抱，蔡微笑回應「我通常只跟我老婆抱」，不失禮貌保持安全距離。

至於民進黨立院黨團總召柯建銘連日批評「密室協商」，但經上午「韓江配」拜會民眾黨，採「先閉門會議、再公開受訪」後，下午「游蔡配」也不再拘泥形式。

不只藍綠白，游、蔡互動也微妙。游錫堃昨發表自己和蔡其昌共同署名的公開信，表態接受民眾黨國會改革、單一召委訴求後，又強調聲明指示他「個人意見」、「不代表黨團」；蔡其昌事後受訪，則說游錫堃所言僅是「游委員個人意見」，「游委員」的意見跟「蔡委員」也不見得都相同。

這也難怪，當游錫堃在鏡頭前說出「個人意見不代表黨團」時，民眾黨立委們露出意味深長的微笑，媒體問黃國昌表情好像有點微妙，黃國昌僅答「不會啦，很愉快！」閃避，不願多談與說明，但一切已在不言中。

民進黨立法院黨團推舉立法院長游錫堃（前左二）、副院長蔡其昌（前左一）搭檔，角逐第...
民進黨立法院黨團推舉立法院長游錫堃（前左二）、副院長蔡其昌（前左一）搭檔，角逐第11屆立法院正副院長，兩人下午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊（前右一）、黃國昌（前右二）會後一同回應媒體詢問。記者林伯東／攝影

民進黨 國民黨 韓國瑜

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