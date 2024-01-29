側寫／韓江配、游蔡配訪民眾黨氛圍大不同 盡在不言中

立法院國民黨正副院長參選人韓國瑜（左），上午拜會民眾黨立法院黨團進行交流，與民眾黨立委黃國昌（右）擁抱合影。記者林伯東／攝影

國民黨 「韓江配」、民進黨 「游蔡配」，今天上、下午分別拜會民眾黨立法院黨團，相較於過去角逐立法院正副院長者禮貌性拜會黨團，扮演關鍵少數的民眾黨團，營造出兩大政黨「有求於我」氛圍，讓藍綠兩方人馬不僅更多了較勁氛圍，表演味更濃。

上午場，擅長炒熱氣氛的國民黨不分區立委當選人韓國瑜 主動提議和民眾黨立委當選人黃國昌擁抱，拍照自嘲「頭髮少的比較吃虧」，黃國昌輕鬆接招，緩和現場氣氛。韓在閉門會議中允諾「絕對不會把民眾黨當空氣，而是當作氧氣」，釋出誠意也拿捏尺度。

民進黨開完黨團會議推舉游錫堃、蔡其昌角逐立法院正副院長後，游先發制人，透過公開信對民眾黨國會改革、單一召委制，以個人身分表達贊同。最後綠白會談超出表定時間，比藍白多出十五分鐘，但相比韓江，民眾黨與游蔡互動顯得較為客套、制式化。

黃國昌曾表態不投蔡其昌，昨兩人互動備受關注。當游、蔡共同走向黃國昌等人時，黃國昌先向游錫堃握手致意，轉向蔡其昌握手，說了一聲「其昌兄，請」，就轉身背對蔡其昌，邀游入場；會後，媒體問黃國昌，是否比照韓國瑜，給蔡其昌一個擁抱，蔡微笑回應「我通常只跟我老婆抱」，不失禮貌保持安全距離。

至於民進黨立院黨團總召柯建銘連日批評「密室協商」，但經上午「韓江配」拜會民眾黨，採「先閉門會議、再公開受訪」後，下午「游蔡配」也不再拘泥形式。

不只藍綠白，游、蔡互動也微妙。游錫堃昨發表自己和蔡其昌共同署名的公開信，表態接受民眾黨國會改革、單一召委訴求後，又強調聲明指示他「個人意見」、「不代表黨團」；蔡其昌事後受訪，則說游錫堃所言僅是「游委員個人意見」，「游委員」的意見跟「蔡委員」也不見得都相同。