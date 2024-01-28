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退出國民黨立院黨團總召選舉 賴士葆：不讓大家痛苦投票

記者洪子凱／台北28日電
國民黨立委賴士葆宣布退出藍黨團立院總召選舉。(記者曾原信／攝影)
國民黨立委賴士葆宣布退出藍黨團立院總召選舉。(記者曾原信／攝影)

台灣立法院新科立委將在2月1日上任，國民黨新會期立法院黨團總召備受關注，分別有立委賴士葆、傅崐萁二人登記，不過賴稍早在臉書發聲明表示，近期得知有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇，盼能透過協調，為不讓大家痛苦投票，「在小我與大我、小愛與大愛之間，選擇退出黨團總召選舉。」盼所有在野力量結合發揮強大監督力量，制衡執政黨。

賴士葆表示，20多年來，在立法院擔任過大小黨鞭，對外協商法案預算、帶領黨團成員對外進行議事攻防、協調黨團成員要進入各個屬意的委員會、協助處理急需問題等等，都是抱持服務的心態，與每位黨團成員相處和諧融洽，且已建立深厚的革命情感。

賴士葆說，選戰只有輸和贏兩種結果，要贏就面臨極殘酷的戰爭，要盡一切的努力爭取最後的勝利，不只個人積極努力的拉票，周圍的有識之士聽到他要競選總召都大表贊同，對他有很大的期許，更挺身而出幫我拉票，包括前總統馬英九、前市長、現任市長、立委、各界的菁英都積極幫他打電話或拜訪黨團成員，這些都讓他銘感五內，也覺得任重道遠。

賴士葆表示，隨著投票日靠近，他得知有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇苦不堪言，表達希望透過協調，不要讓大家痛苦投票。他靜心思考這樣的結果違背初衷與原則，「畢竟這次國民黨立委席次沒有過半，是極脆弱的多數」，想要對未來的賴政府發揮監督制衡的力量，內部的團結遠勝於一切，被撕裂的黨團，造成對立紛爭，自己人先消耗戰力，將無法阻止鴨霸的執政黨，民主政治會繼續沉淪扭曲，只會讓人民痛苦指數增加。

賴士葆說，在小我與大我、小愛與大愛之間，選擇退出黨團總召選舉，也祝福國民黨立法院正副院長的選舉能夠圓滿順利，並且結合所有在野力量發揮強大的監督力量，讓台灣的民主政治步上正軌。

投票 國民黨 馬英九

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