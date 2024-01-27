我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺妻案兇嫌2月5日再提審 代理律師稱還沒見到本人

全美首宗氮氣處決 死囚缺氧抽搐亡

勁風助陣 華航飛洛杉磯貨機可能創時速最快紀錄

中央社華盛頓26日專電
在異常強勁的順風推動下，華航由台北飛往洛杉磯的貨機提早一個多小時抵達目的地。圖為一架華航客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）
在異常強勁的順風推動下，華航由台北飛往洛杉磯的貨機提早一個多小時抵達目的地。圖為一架華航客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

在異常強勁的順風推動下，華航25日由台北飛往洛杉磯，編號CI5116的貨機時速飆到每小時826英哩（約1329.3公里），提早一個多小時抵達目的地，可能打破商業航班飛行的非正式紀錄。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，在聖嬰現象（El Nino）氣候模式下，過去一周高空強風勁吹，除了華航這班25日台北飛洛杉磯的貨機可能寫下歷史紀錄外，25日當天同樣是台北飛洛杉磯的華航CI6客機，時速也達到822英哩。

報導指出，目前並未有商業航機飛行速度的官方紀錄。但據航空新聞網站Simple Flying一篇文章指出，2020年2月，一架在格陵蘭附近飛行的英國航空（British Air）波音747飛機時速達到825英哩，創下紀錄。

報導指出，華航CI5116貨機的巡航速度為時速564英哩，但急流使其速度超過每小時800英哩。這使得這一航班僅用10小時18分鐘就完成7205英哩航線，平均時速達到700英哩，這包括起飛、降落與旅程中所有較慢的時刻。

一般而言，從洛杉磯飛往台北的西向航班平均飛行時間為14小時40分鐘。

在向華航詢問後，華航向中央社表示，華航運用業界頂尖飛行計畫系統與航空氣象系統，參考最新的高空風層資訊擬定每班航機的最適航路，以達節能減碳與用油效率的目標。當日CI5116台北飛往洛杉磯貨機航班，以高效能的777F貨機機型執飛，並依飛行計畫規畫最大順風空層飛往目的地。

洛杉磯 減碳 華盛頓郵報

上一則

被侯友宜稱讚將選2028總統？蔣萬安：侯巿長也加入人力銀行？

延伸閱讀

長榮機師春節若罷工難簽轉 華航、星宇訂位率近9成

長榮機師春節若罷工難簽轉 華航、星宇訂位率近9成
年節展今登場 吸引主流媒體報導暖身

年節展今登場 吸引主流媒體報導暖身
因應極端高溫 洛縣擬立法讓租客有權裝空調

因應極端高溫 洛縣擬立法讓租客有權裝空調
會計師協會 2月3日、4日辦財稅法律講座

會計師協會 2月3日、4日辦財稅法律講座

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處

曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處
2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花
楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感
裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗

裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗