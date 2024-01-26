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與台邦交恐生變？ 吐瓦魯「挺台總理」敗選

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與台邦交恐生變？ 吐瓦魯「挺台總理」敗選

編譯徐榆涵／即時報導
親台的吐瓦魯現任總理拿塔諾未取得議員席次。（路透）
親台的吐瓦魯現任總理拿塔諾未取得議員席次。（路透）

台灣友邦吐瓦魯（Tuvalu）26日舉行全國大選，選民將在8個選區，各選出2名國會議員，部分開票結果顯示，親台的現任總理拿塔諾（Kausea Natano）未取得議員席次，而另一位尋求重新審視與台灣兩國關係的現任財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）則順利當選，未來將尋求競選總理。

路透報導，吐瓦魯電視台27日公布開票結果顯示，拿塔諾未能於首都富那富提（Funafuti）選區保住席次，目前也未做出回應。

潘恩紐在努庫萊萊島（Nukulaelae）選區則成功當選，他並表示，已經開始與其他候選人談判，尋求競選總理。

潘恩紐27日向路透表示，新政府應該就外交承認台灣或中國問題進行辯論。

潘恩紐日前才表示，認為應該重新與台灣友邦的外交關係，由新政府決定台灣或中國能否更加滿足吐瓦魯需求。

吐瓦魯選舉專員帕納帕（Tufoua Panapa）表示，投票站在26日晚間關閉後，新任議員將於下周開會投票選出新總理，具體時間將由總督通知。

他說，「到下周，我們會有一個更清晰的計畫，因為我們需要把民選議員從外島帶回首都島，這可能需要耗費27個小時航行。」

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