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游錫堃：國會交流助攻 台灣已突破中國外交封鎖

中央社台北26日綜合外電報導
立法院長游錫堃（前左2）26日在立法院接見及款宴立陶宛國會友好訪問團，與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）（前右2）握手致意並和訪團成員合影。中央社
立法院長游錫堃（前左2）26日在立法院接見及款宴立陶宛國會友好訪問團，與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）（前右2）握手致意並和訪團成員合影。中央社

台灣立法院長游錫堃接受日經亞洲專訪時表示，民進黨執政下的台灣已突破中國施加的國際孤立，台灣透過國會外交已持續深化與民主夥伴的關係，「我們已突破中國的外交封鎖」。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）今天刊出的訪問內容，游錫堃還表示，他擔心在野黨未來在立法院阻擋國防預算

台灣13日舉行總統及立委選舉，傾向中國的中國國民黨與台灣民眾黨合計贏得立法院過半席次。新一屆國會將於2月1日開議，游錫堃呼籲新任在野黨立委不要阻撓旨在反制北京武力恫嚇的國防預算。

他說：「每個人都應該效忠中華民國台灣。就算是反對黨，也應該是效忠中華民國台灣的反對黨。我們必須找到方法維護中華民國台灣的主權及安全。」

游錫堃進一步表示：「部分國人仍未100%同意台灣是他們的國家。『忠誠反對黨』的概念來自英國，如今已成民主國家常規。」他這番話明顯針對尋求與中國拉近關係的國民黨。

民進黨籍副總統賴清德贏得總統大選，為民進黨創下空前的連續3屆執政紀錄。這樣的結果不僅再度申明了台灣的主權，也表達對中國威嚇和脅迫的痛斥。

中國頻頻打壓台灣，除了努力將台灣排除在國際組織之外，例如世界衛生組織（WHO）的決策單位；還施壓其他國家不要與台灣政府往來，並遊說台灣邦交國斷交、轉與中國建交，太平洋島國諾魯就是最新例子。

過去幾年，身為立院龍頭的游錫堃努力反制中國嘗試孤立台灣的行動，他的做法包括與美國等多國的資深國會議員直接互動往來，以及監督立法院通過越來越多增強國防的預算。

游錫堃並在2022年年中率領立院代表團訪問法國、捷克及立陶宛。儘管這3國與台灣皆無邦交，但游錫堃表示，他與立委團員在訪問中獲得的待遇都與邦交國相當，「這是前所未見的」。

現年75歲的游錫堃如同現任總統蔡英文及副總統賴清德，都是台灣主權的強力擁護者。他也與其他民進黨重量級人士皆遭到中國制裁。

日經亞洲指出，新一屆立法院院長不論將由誰擔任，都必須抵擋中國日益增強的敵意。

除此之外，立法院近幾年扮演的角色也更向外關注，包括通過了與中國鎮壓香港、緬甸軍事政變及俄羅斯全面侵略烏克蘭有關的決議。

其中在2021年通過要求緬甸軍政府復行民主並停止暴力的決議，立場與支持軍政府的中國、泰國和越南等區域國家相左。

游錫堃受訪時指出：「在許多亞洲國家，民主要出頭並不容易，包括在華語國家。」

他表示：「已故新加坡前總理李光耀曾說，民主和人權是西方價值，並不適合亞洲；...（但）台灣已破除李光耀的迷思。」

「台灣不僅自身是自由民主政體，也非常關心（區域）其他國家是否能夠享有民主與自由。」

民進黨 中華民國 預算

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