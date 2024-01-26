紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐約時報專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）在24日發表的文章寫道，美國前總統川普 最近上福斯新聞專訪時提到，「如果中國占領台灣，他們有可能會讓世界停擺」，明顯指向中方可能奪取一家對差不多所有事物都極為重要的公司。實際上，也無疑是全世界最重要的公司，那就是台積電 （TSMC）。

紀思道在文章指出，台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。台積電製造全世界約九成的最先進晶片 ，現今要舉行一場關於地緣政治或經濟的交流時，話題似乎不可能不繞回這家公司。

如果台積電在新竹的廠房燈光熄滅，人們就可能無法購買新的手機、車輛或手錶，軍隊可能會用完精準導引飛彈，醫院也可能難以更換先進的X光機和核磁共振機器，情況可能會像新冠疫情讓供應鏈晶片中斷「乘以十倍」。

不幸的是，台積電坐落在一個可能爆發戰爭與威脅到生產的區域。股神巴菲特（Warren Buffett）2023年時表示，台積電是世界上管理最完善與重要公司之一，但還是賣掉手上的40億美元股份，原因在於他「不喜歡地點」。

紀思道指出有些人認為，台積電如此有價值，以至於可能吸引中國試圖奪占台灣，接著讓世界屈服。這種想法，看來可能也是川普的觀點。但他認為，解放軍入侵之後，即便工程師留在崗位上，美國或台灣守軍沒有進行轟炸以免廠房落入中方手中，台積電的晶圓廠對中國仍可能毫無用處。原因在於，晶片是在其他國家設計，需要國際網路以維持生產運作。對中國而言，「台積電大概會跟一部沒電的手機一樣有用」。

此外，台積電的晶圓廠一天24小時、一周7天運轉，由非工會又不會抗議的機器把工作做完。資深亞洲事務老手、曾在川普政府擔任副國安顧問的博明（Matt Pottinger）就跟紀思道說過，「沒有什麼比得上台積電的工廠，真的是黑魔法」。

然而，博明口中的「黑魔法」需要大量的能源，這就會帶來風險。紀思道指出，全球經濟仰賴容易受到地震和戰爭影響的區域所生產的晶片，這絕對不是最佳方案，也是美國正經由「晶片法案」投資約390億美元，好在國內生產晶片的一個原因。然而，把大量的先進晶片製造帶回美國，已經證明比通過立法更加困難。

對於美國來說，要複製台灣支持晶片製造的生態系統，從官僚主義到成本高昂，方方面面都非常具有挑戰性。花在補貼晶圓廠的數百億美元要是用在減少兒童貧困和改進教育，也能提高美國競爭力。

紀思道在文章最後一段指出，考慮到轉移生產有多麼困難，維護晶片製造的最佳途徑，或許是比以往任何時候做出更大的努力，威懾與避免台海戰爭。