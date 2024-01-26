紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條
紐約時報專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）在24日發表的文章寫道，美國前總統川普最近上福斯新聞專訪時提到，「如果中國占領台灣，他們有可能會讓世界停擺」，明顯指向中方可能奪取一家對差不多所有事物都極為重要的公司。實際上，也無疑是全世界最重要的公司，那就是台積電（TSMC）。
紀思道在文章指出，台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。台積電製造全世界約九成的最先進晶片，現今要舉行一場關於地緣政治或經濟的交流時，話題似乎不可能不繞回這家公司。
如果台積電在新竹的廠房燈光熄滅，人們就可能無法購買新的手機、車輛或手錶，軍隊可能會用完精準導引飛彈，醫院也可能難以更換先進的X光機和核磁共振機器，情況可能會像新冠疫情讓供應鏈晶片中斷「乘以十倍」。
不幸的是，台積電坐落在一個可能爆發戰爭與威脅到生產的區域。股神巴菲特（Warren Buffett）2023年時表示，台積電是世界上管理最完善與重要公司之一，但還是賣掉手上的40億美元股份，原因在於他「不喜歡地點」。
紀思道指出有些人認為，台積電如此有價值，以至於可能吸引中國試圖奪占台灣，接著讓世界屈服。這種想法，看來可能也是川普的觀點。但他認為，解放軍入侵之後，即便工程師留在崗位上，美國或台灣守軍沒有進行轟炸以免廠房落入中方手中，台積電的晶圓廠對中國仍可能毫無用處。原因在於，晶片是在其他國家設計，需要國際網路以維持生產運作。對中國而言，「台積電大概會跟一部沒電的手機一樣有用」。
此外，台積電的晶圓廠一天24小時、一周7天運轉，由非工會又不會抗議的機器把工作做完。資深亞洲事務老手、曾在川普政府擔任副國安顧問的博明（Matt Pottinger）就跟紀思道說過，「沒有什麼比得上台積電的工廠，真的是黑魔法」。
然而，博明口中的「黑魔法」需要大量的能源，這就會帶來風險。紀思道指出，全球經濟仰賴容易受到地震和戰爭影響的區域所生產的晶片，這絕對不是最佳方案，也是美國正經由「晶片法案」投資約390億美元，好在國內生產晶片的一個原因。然而，把大量的先進晶片製造帶回美國，已經證明比通過立法更加困難。
對於美國來說，要複製台灣支持晶片製造的生態系統，從官僚主義到成本高昂，方方面面都非常具有挑戰性。花在補貼晶圓廠的數百億美元要是用在減少兒童貧困和改進教育，也能提高美國競爭力。
紀思道在文章最後一段指出，考慮到轉移生產有多麼困難，維護晶片製造的最佳途徑，或許是比以往任何時候做出更大的努力，威懾與避免台海戰爭。
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