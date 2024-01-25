我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

川普當選衝擊台美關係？眾議員：政黨輪替都不會變

記者陳熙文／台北即時報導
聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）下午在外交部舉行記者會。記者蘇健忠／攝影
聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）下午在外交部舉行記者會。記者蘇健忠／攝影

美國即將在11月舉行大選，拜登（Joe Biden）與川普（Doland Trump）目前最有可能代表民主黨、共和黨角逐總統大位的候選人，而川普在近期民調中，支持度都領先拜登。對於如果川普當選，有沒有可能影響到台美關係，共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart），他很有信心，不管誰入主白宮，都不會有改變。

美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera），和共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）昨上午抵台訪問，今傍晚特別出席記者會回答媒體提問。

由於川普曾在去年媒體專訪中，對於美國未來是否出兵保衛台灣持反對態度，並評論說，台灣搶走美國晶片的生意，讓國內部分民眾對川普再度當選表示憂心。對此，迪馬里表示，雖然沒有人可以預測美國選舉的結果，但他非常有信心不管發生什麼事情，美國對台的支持不會改變。

他指出，台美關係的重要支柱就是美國國會，他們此次來台也是跨黨派的組合。對於川普對台的言論，他則說，選舉活動永遠都是很好玩，可能會聽到各種言論，但他對台美之間的深厚關係，和美國對台的跨黨派支持深具信心，就算未來美國政黨輪替，或不輪替，都不會改變。

川普 共和黨 拜登

上一則

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

延伸閱讀

新罕州初選 兩黨選民對川普、拜登都不放心

新罕州初選 兩黨選民對川普、拜登都不放心
91項起訴成為選情助力 靠司法困住川普的時間已不多

91項起訴成為選情助力 靠司法困住川普的時間已不多
斷其金脈 川普撂狠話嚇阻華爾街金主繼續捐款給海理

斷其金脈 川普撂狠話嚇阻華爾街金主繼續捐款給海理
CNN：新罕州投海理選民 7成非登記共和黨員

CNN：新罕州投海理選民 7成非登記共和黨員

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
成功大學教授王涵青下月將接任國家圖書館長。(本報資料照片)

養蝦科學家接掌國家圖書館 學者：打了圖資界一記耳光

2024-01-17 01:26
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
國民黨立法院長人選，由不分區立委第一名韓國瑜（前）出任應無懸念，民進黨則可能推現任立法院長游錫堃尋求連任，國會將上演「禿子與水牛」大戰。圖／聯合報系資料照片

台新國會龍頭「禿子戰水牛」 他預測最終票數：韓國瑜會贏

2024-01-18 14:00

超人氣

更多 >
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅
夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命
恐怖夫妻 藏匿父親屍體6年 只為繼續領他退休福利

恐怖夫妻 藏匿父親屍體6年 只為繼續領他退休福利
南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘