川普當選衝擊台美關係？眾議員：政黨輪替都不會變

聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）下午在外交部舉行記者會。記者蘇健忠／攝影

美國即將在11月舉行大選，拜登 （Joe Biden）與川普 （Doland Trump）目前最有可能代表民主黨、共和黨 角逐總統大位的候選人，而川普在近期民調中，支持度都領先拜登。對於如果川普當選，有沒有可能影響到台美關係，共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart），他很有信心，不管誰入主白宮，都不會有改變。

美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera），和共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）昨上午抵台訪問，今傍晚特別出席記者會回答媒體提問。

由於川普曾在去年媒體專訪中，對於美國未來是否出兵保衛台灣持反對態度，並評論說，台灣搶走美國晶片的生意，讓國內部分民眾對川普再度當選表示憂心。對此，迪馬里表示，雖然沒有人可以預測美國選舉的結果，但他非常有信心不管發生什麼事情，美國對台的支持不會改變。

他指出，台美關係的重要支柱就是美國國會，他們此次來台也是跨黨派的組合。對於川普對台的言論，他則說，選舉活動永遠都是很好玩，可能會聽到各種言論，但他對台美之間的深厚關係，和美國對台的跨黨派支持深具信心，就算未來美國政黨輪替，或不輪替，都不會改變。