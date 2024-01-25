吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

輝達 執行長黃仁勳 近日訪台，一舉一動格外受到關注。女主播丁士芬在火鍋店巧遇黃仁勳，曝黃仁勳隨身「黃字紅包」帶很多，她拿到「台幣小朋友」。

丁士芬近日在臉書 發文，表示近日寒流襲台，吃火鍋時竟遇到輝達執行長黃仁勳，驚呼這是「天上掉下來的巧遇」，還笑說黃仁勳是「最愛台灣美食的男人」，因為他光是這間店就來了兩次。

此外，丁士芬也透露，私底下的黃仁勳相當親民，他當天一進門就選了人人看得見的位置。她當天看到黃仁勳便禮貌性握手，「結果來了個擁抱」，還爆料黃仁勳身上「黃字紅包這趟來台灣帶很多」。有網友好奇問說：「羨慕！他有包一張股票給你嗎？」丁士芬則回應：「沒有，只有台幣小朋友」。

（取自臉書╱老撈麻辣火鍋 新派火鍋及私房料理）

（取自臉書╱老撈麻辣火鍋 新派火鍋及私房料理）

丁士芬還po出黃仁勳拜年影片，有網友留言：「他真的都在敦北附近的餐廳。」丁士芬說：「這禮拜沒事去松山區晃晃，路上可能就遇到。」

這是黃仁勳自去年5月底至6月初以來，第4度訪台。他上周到輝達在北京、上海、深圳3處辦公室，參加中國區年會，為員工抽獎、給員工發紅包；隨後訪台，不僅現身台北寧夏夜市，大啖豬腳、麻辣鍋及牛肉麵等美食，並大方與民眾合影。