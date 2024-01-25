吐瓦魯前總理索本嘉：應繼續承認台灣 維持邦誼

曾任駐台大使的前吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）告訴英國「衛報」，他強烈認為吐瓦魯應繼續承認台灣是主權獨立國家（state）、是吐瓦魯的友邦（diplomatic friend）。(路透)

曾任駐台大使的前吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）告訴英國「衛報」，他強烈認為吐瓦魯應繼續承認台灣是主權獨立國家（state）、是吐瓦魯的友邦（diplomatic friend）。

索本嘉2013至2019年擔任吐瓦魯總理，在此之前為駐台大使。吐瓦魯26日舉行大選，索本嘉也參選，有意再次角逐總理職位。

「衛報」（The Guardian）今天報導，人口僅1萬1000餘的吐瓦魯舉行大選通常不會吸引國際媒體特別關注，但隨著地緣政治競爭趨於激烈，中國在區域內的影響力增加，吐瓦魯大選的意義也不同以往。

在26日登場的大選，候選人將競逐吐瓦魯8個選區、共計16個國會議員席次。由於許多選區具投票 資格的選民不到1500人，勝選與落選人的得票數差距常是微乎其微。

吐瓦魯沒有政黨，所有候選人都是「獨立參選」。完成計票後，16位新科國會議員將展開可長達數天的複雜協商過程，形成不同派別。人數最多的派別將組成新政府並選出總理。大選結果預計投票當天晚間揭曉。

「衛報」指出，這樣的總理產生方式意味，即便現任總理拿塔諾（Kausea Natano）成功連任國會議員，他也可能無法獲其他議員支持連任總理。

另一方面，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）也有意角逐總理，且實際上已確定保住自己在國會的席位，因為在他的選區，沒有另一位候選人與他競爭。潘恩紐說，他已與其他國會議員候選人展開協商，爭取他們支持他擔任總理。

潘恩紐告訴「衛報」，若成功獲選為總理，他將「重新檢視」吐瓦魯與台灣和中國的關係，以確保吐瓦魯的對外政策符合國家最佳利益。

他指出，即便是在現任政府內部，對特定議題也有不同看法，其中包括台灣－中國議題。

報導提到，拿塔諾政府與台灣維持強健雙邊關係。拿塔諾曾在2022年訪問台灣，並在去年11月的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）重申支持台灣。

他當時並透露，北京曾接觸吐瓦魯政府、提議建交，但遭吐瓦魯拒絕。拿塔諾說，這是因為中方不允許吐瓦魯同時與台灣和中國有正式外交關係。

「衛報」指出，對外政策預計將是吐瓦魯總理角逐戰重點議題。除了與台灣和中國的關係，與澳洲 的關係也是一大重點。

吐瓦魯去年11月與澳洲簽署移民及安全協定。針對安全合作，協定提到，一旦吐瓦魯提出請求，澳洲將採取行動，回應吐瓦魯遭遇的重大天然災害、疫情 或「軍事侵略」。此外，為提供相關支援，澳洲武裝部隊必要時可部署於吐瓦魯境內。

相對的，協定要求吐瓦魯在與另外任何一個國家啟動協商，以簽訂安全防衛相關協議之前，必須徵詢澳洲同意、澳吐雙方須預先取得共識。

根據協定，澳吐安全合作項目涵蓋防衛事務、警務、邊境安全、網路安全，以及港口、電信、能源等基礎設施安全。目前澳洲與吐瓦魯皆尚未完成此協定的國內批准程序。

「衛報」報導，協定內容在吐瓦魯國會引發激烈辯論。索本嘉揚言，一旦獲選為總理，要作廢這項協定。他告訴「衛報」，協定對吐瓦魯要求很多，澳洲卻實際上未承諾任何事。

潘恩紐在協定協商過程扮演要角。他說，一旦獲選為總理，他將確保協定通過生效；不過，他有意「微幅調整」有爭議的內容，並就此與澳洲協商。

潘恩紐所指「爭議內容」為協定要求吐瓦魯必須事先與澳洲取得共識，才可與其他國家商談安全防衛相關協議。澳吐安全協定普遍被外界視為澳洲藉此拉攏吐瓦魯、抗衡中國在區域內的影響力。

針對吐瓦魯可能「外交轉向」，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）23日表示，澳洲不會干涉吐瓦魯承認台灣或中國，這將是吐瓦魯基於國家主權的自主決定。