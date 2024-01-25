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坦言美對台軍售延遲 眾議員：有信心未來加速生產

記者陳熙文／台北即時報導
眾院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart，左二）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera，右二）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團在台外交部舉行記者會，回應中外媒體提問，台外交部次長謝武樵（左一）與台駐美國代表處大使俞大㵢（右一）陪同。（記者蘇健忠／攝影）
眾院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart，左二）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera，右二）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團在台外交部舉行記者會，回應中外媒體提問，台外交部次長謝武樵（左一）與台駐美國代表處大使俞大㵢（右一）陪同。（記者蘇健忠／攝影）

美國對台軍售交付延宕，美國眾議員今坦言，確認他們也對此非常挫折，認為軍事武器的生產線速度不如預期，但有信心會在未來加速生產。

眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera），和共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）昨上午抵台訪問，今傍晚特別出席記者會回答媒體提問。

對於有媒體問及美國對台軍售交付延遲，是否有解決的辦法，迪馬里坦言，他們對這樣的情況也感到非常挫折；貝拉也說，軍事生產線過去確實可能有所萎縮，生產速度也不如預期。

迪馬里認為，過去一段的和平時期，讓美國國防有些鬆懈，重擊到美國生產軍事武器的應變能力，而發生在歐洲的俄烏戰爭對美國，和其盟友來說的確是一記醒鐘。

迪馬里指出，現在已經能看到一些進度，但強調，沒有「魔法子彈」（magic bullet）讓這樣的情況一夜改變；美國國會目前也在做相應的處理，和編列相關預算。他指出，接下來將會看到美國國防預算有一個健康的成長，讓國家有能力加速生產。

迪馬里說，他確實對這樣的狀況感到挫折，但他很樂觀會看到一些具體的改進。他也呼籲說，各國都必須更嚴肅看待國際情勢，認為美國如果採取行動，其他國家也必須採取行動。

眾議員 預算 眾院

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