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聯邦眾議員籲北京 台灣總統就職典禮前勿有小動作

中央社台北25日電
眾院國會台灣連線共同主席近期訪台，民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）25日在記者會中指出，他認為台灣總統就職典禮前中共可能還會有動作，呼籲北京不要再做小動作、應透過其他方法維持兩岸現狀。(中央社)
眾院國會台灣連線共同主席近期訪台，民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）25日在記者會中指出，他認為台灣總統就職典禮前中共可能還會有動作，呼籲北京不要再做小動作、應透過其他方法維持兩岸現狀。(中央社)

眾院國會台灣連線共同主席訪台，民主黨眾議員貝拉今天呼籲，台灣總統就職典禮前，北京不要再有小動作，台美希望區域和平穩定繁榮，共和黨眾議員狄亞士巴拉特強調，美國與台灣同在，且國會挺台力量跨黨派。

眾院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）2名共同主席，共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯：迪馬里）以及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪。

外交部長吳釗燮在款待晚宴前舉行記者會，狄亞士巴拉特、貝拉，以及外交部次長謝武樵、駐美代表俞大㵢等人出席。

記者提問，諾魯日前與中華民國台灣斷交，轉與中華人民共和國恢復外交關係，外界解讀為中國企圖突破第二島鏈戰略布局，美方如何與台灣的太平洋友邦合作。

貝拉表示，美國國會支持台灣的力量是跨黨派的，北京經常對承認或正視台灣存在的國家進行經濟脅迫，像近年來頂住中國壓力與台灣交往的立陶宛就是例子，且北京經常將報復行動施加在小國身上，因此，美國、歐洲國家應齊心齊力與夥伴站在一起，透過可行管道和資源與盟友合作，支持每個國家有勇氣選擇自己的道路。

談及解放軍頻繁侵擾台海周邊區域，狄亞士巴拉特指出，解放軍這些侵擾作為已不讓人意外，但台灣人儘管面臨威脅，仍順利完成公正透明的民主選舉，他與貝拉在此刻訪台，就是要向世界傳達美國持續與台灣站在一起。

貝拉強調，此行不僅與台灣政界人士會面、為充滿活力的民主喝采，同時也提醒台灣人民，今年是「台灣關係法」立法45週年，台灣的未來應由台灣人民自己決定，不該受任何外部勢力左右。

貝拉認為，北京在台灣總統就職典禮前可能會有動作，呼籲北京不要再做小動作，應透過其他方法維持兩岸現狀，台灣與美國都不希望出現區域衝突，希望維持現狀、邁向和平穩定及繁榮。

針對美國近年因對台軍售交付延遲引起國會關切，狄亞士巴拉特說明，對此確實曾感到沮喪，但仍樂觀看待，相信未來會加緊腳步交付軍備。

至於美國將迎來總統大選，貝拉提到，不論是高階官員互訪，或是美中領導人先前在舊金山會談，對話從來不是件壞事，保持溝通管道暢通有其必要。

狄亞士巴拉特表示，沒有人能預測美國選舉結果，但他對美國國會跨黨派支持台灣「非常有信心」，台灣是一顆閃亮之星，台美關係將一如既往堅實穩固。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾議員 眾院 民主黨

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