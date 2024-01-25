黃仁勳帶紅包出席輝達尾牙 會魏哲家盼滿足AI大需求

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）25日現身台北喜來登大飯店出席台灣分公司尾牙活動，入場時面帶笑意接受媒體聯訪。(中央社)。

輝達 （NVIDIA）台灣分公司今在喜來登舉辦尾牙活動，執行長黃仁勳 親自出席，他說「帶好多紅包來」。黃仁勳透露，他昨晚與台積電創辦人張忠謀伉儷及台積電總裁魏哲家一起用餐，並談到AI 的龐大需求，希望能共同努力滿足需求。

輝達台灣分公司今晚的尾牙活動以「電爆你的夜」為主題，黃仁勳會前受訪說，輝達員工很有才華，尾牙活動會有精彩的才藝表演，有跳舞、唱歌。

至於他是否要跳舞，黃仁勳說，只希望盡可能少，如果他跳舞影片被傳上網路，請把它刪了。對於媒體問尾牙活動現場可能會發1萬美元嗎？黃仁勳表示「可能喔」。

針對AI發展，黃仁勳表示，AI正在幫助電腦產業重塑，對於台灣非常重要，因為台灣生態系都參與其中；去年才剛開始，今年可望更巨大。

黃仁勳說，人工智慧運算是一個非常大的市場，會在手機、電腦、機器人和汽車運行，每家公司都會用人工智慧增進員工能力，提高工作效率，成長加速、收入提高。

黃仁勳表示，目前供應緊張，需求非常強勁，面臨的最大挑戰是擴充產能。他透露，與魏哲家一起用餐，除祝福新年快樂，還談到AI產品的龐大需求，希望能共同努力滿足需求。

黃仁勳於上周前往輝達北京、上海及深圳3處辦公室，並參加中國區年會後，隨即來台，不僅現身台北寧夏夜市，並大啖豬腳、麻辣鍋及牛肉麵等美食，並大方與民眾合影。