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賴清德：深化台美夥伴關係 成為全球繁榮發展重要動力

記者蔡晉宇／台北即時報導
台副總統賴清德在總統府接見眾院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團。(圖／台總統府提供)
台副總統賴清德在總統府接見眾院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團。(圖／台總統府提供)

台副總統賴清德上午表示，感謝美國政府及國會跨黨派議員選後第一時間，表達對民主台灣的祝賀，他將團結台灣人民，強化社會韌性，持續捍衛台海和平穩定現狀，期待在美國國會支持下，繼續深化與美國的各項合作，提升台美夥伴關係，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

賴清德接見眾院國會台灣連線跨黨派共同主席訪問團，賴清德說，他與副總統當選人蕭美琴都非常歡迎眾院國會台灣連線主席迪馬里及貝拉訪台。台灣剛完成正副總統及立法委員選舉，台灣人民再次用手中神聖的選票告訴全世界，在民主與威權之間，選擇站在民主陣營這一邊，向國際社會展現對民主自由的堅定信念。

賴清德指出，台灣位處西太平洋第一島鏈，面對中國威權擴張的最前線，戰略地位至為關鍵，台海穩定對區域及全球和平繁榮，至關重要，台灣在全球關鍵產業供應鏈，扮演不可或缺的角色。儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾，台灣仍能沉穩因應，努力維持台海和平穩定的現狀。

賴清德說，台灣已經成為世界的台灣，未來他與蕭美琴將在蔡英文總統所打下的良好基礎上，團結台灣人民、強化社會韌性，捍衛台海和平穩定現狀。期盼美方持續給予強力支持，深化雙邊合作關係，聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。

賴清德表示，今年是台灣關係法立法45周年，這是推動台美關係及維護區域和平穩定的重要基石。期待未來能持續深化與美國的各項合作，相信在美國國會的支持下，台美夥伴關係將更進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

迪馬里說，國會台灣連線跨黨派共同主席訪問團到訪，傳達的訊息是美國對台灣的支持是堅定真實且百分之百跨黨派的。這次透明的選舉再次展現台灣是民主的燈塔，自由繁榮的象徵，更是全世界的楷模。

迪馬里指出，國會台灣連線是美國國會中最大的黨團，為台灣人民感到驕傲，也很自豪台美關係一如既往地牢固，將持續強化。

貝拉表示，他與賴清德都是醫生出身，身為醫生，他們都立誓要服務患者，身為公職人員，也立誓要為人民服務，他相信賴清德會非常認真服務台灣人民。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

賴清德 眾院 供應鏈

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