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遭賀瓏夜夜秀來賓諷淪造勢工具 藍綠聲援罕病律師陳俊翰

記者黃寅／台中即時報導
罕病律師陳俊翰今天受訪時，對王志安在賀瓏夜夜秀的嘲諷言論表達遺憾。本報資料照
罕病律師陳俊翰今天受訪時，對王志安在賀瓏夜夜秀的嘲諷言論表達遺憾。本報資料照

台脫口秀節目賀瓏夜夜秀昨天邀請中國前央視調查記者王志安作為來賓，評論台灣選舉，王在節目中出言諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，暗指他被作為選舉工具，為民進黨立委候選人王義川造勢。對於王志安言論，除了陳俊翰表達遺憾，藍、綠政治人物也都表不認同。

國民黨發言人林家興今透過臉書說，支持罕病律師陳俊翰，面對涉及的攻擊與爭議他的回應非常得體，每個人都應該看看。

立委林靜儀說，我們這一輩的所謂「抵制」某夜夜秀節目是沒有用的，希望父母、師長花一點時間，跟孩子討論同理心與尊重，以及討論台灣的多元價值。

她說，年輕朋友們也請發揮同儕影響力。你們的態度才有機會讓那群看節目還笑得出來的觀眾，覺得「好像哪裡怪怪的」，不要讓人格低劣的人代言你們整個世代。

陳俊翰受訪時，對王志安的言論表達遺憾，他強調，台灣是民主社會，障礙者願意參政應受鼓勵。許多媒體詢問他是否生氣、憤怒，陳俊翰都一笑置之，他表示，台灣是民主社會，民眾本來就會檢驗每一位政治人物，在踏上政治之路的同時，就已做好心理準備，將面對來自社會各界的正負面評論。

王志安在節目中形容台灣造勢選舉就像一場演唱會，不但有歌星助陣，還會把殘疾人士推上台，認為這點特別煽情，就像綜藝節目會製造淚點一樣，他還假裝顫抖模仿高喊「支持民進黨，搶救王義川」。「夜夜秀」製作人則承認是節目疏忽，向陳俊翰致歉，並修剪相關影片片段。

民進黨 台灣選舉 國民黨

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