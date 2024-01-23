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準備與台斷交？吐瓦魯財長：26日大選後將「重新審視」邦交關係

編譯徐榆涵／即時報導
吐瓦魯財政部長潘恩紐向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係。（美聯社）
吐瓦魯財政部長潘恩紐向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係。（美聯社）

台灣友邦、太平洋島國吐瓦魯將於26日舉行全國大選，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係，並補充說該國選民希望國際社會在氣候變遷和發展方面提供更多財政支持。

報導指出，受海平面上升威脅的吐瓦魯是台灣僅存的三個太平洋友邦之一，諾魯上周宣布斷交並轉與北京建交後，台灣在全球僅剩12個邦交國。

吐瓦魯沒有政黨，全國有8個選區，選民要在每個選區選出兩位議員。鑒於潘恩紐是努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區唯二候選人之一，因此篤定會在新國會中取得一席。

潘恩紐表示，吐瓦魯與台灣的關係，還有和澳洲達成的安全與移民協議，引起議員們關注，「需要在新國會中進行辯論與重新審視」。

他在給路透的一份聲明中提到，「對於任何政府來說，台灣與中國議題都是一個有爭議的議題，特別是在大選過後。毫無疑問地，這將再次成為選後辯論的焦點，新政府需要對此表明立場。」

潘恩紐過去曾任諾魯的經濟顧問，他這次發言，是首次有吐瓦魯議員表示該國可能放棄與台自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。他表示，「這取決於哪個夥伴國家能夠回應並支持實現吐瓦魯的發展優先要務和期望」。

吐瓦魯2019年曾拒絕中國提出建造人工島嶼以換取邦交的提議。

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）於選前看守期間，並未回應路透置評要求。

邦交 諾魯 澳洲

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