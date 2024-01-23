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為何轉挺韓江配 傅崐萁：韓國瑜退選重傷國民黨

記者屈彥辰／台北即時報導
近期動作頻頻有意爭取立院龍頭、國民黨團總召的立委傅崐萁（右）今下午接受中廣前董事長趙少康專訪，談及轉為支持立委當選人韓國瑜（中）、立委江啟臣組成「韓江配」，傅說，昨天的局，他看韓臉色越來越難看，韓如果真退選，對國民黨是重大傷害。圖／聯合報系資料照片
近期動作頻頻有意爭取立院龍頭、國民黨團總召的立委傅崐萁（右）今下午接受中廣前董事長趙少康專訪，談及轉為支持立委當選人韓國瑜（中）、立委江啟臣組成「韓江配」，傅說，昨天的局，他看韓臉色越來越難看，韓如果真退選，對國民黨是重大傷害。圖／聯合報系資料照片

近期動作頻頻有意爭取立院龍頭、國民黨團總召的立委傅崐萁今下午接受中廣前董事長趙少康專訪，談及轉為支持立委當選人韓國瑜、立委江啟臣組成「韓江配」，傅說，昨天的局，他看韓臉色越來越難看，韓如果真退選，對國民黨是重大傷害。

傅崐萁說，兄弟是永遠的，政治是偶然而非必然。這次參選立法院長，最主要是認為國會不能亂搞下去，為何國會不能正常一點？只要執政黨過半，沒有一個黨要對國會改革，立委如橡皮圖章，民進黨這樣，國民黨亦然。這次非常難得，選前預期因民眾黨主席柯文哲旋風，一定是三黨不過半，國會才有可能改革。他看到民眾黨提出要求，有些進步法案早該做。

傅崐萁表示，國會一定要有聽證權、調查權，不能藐視國會，國會證言絕不能說謊。台灣不要說沒有調查權、聽政權，連在委員會質詢都被民進黨部會首長反質詢，當院長的人要把國會改革於一年內完成，民眾黨拋出這個球收不回去，藍白合起來就可以過，國民黨53席立委是53座大山，民進黨會搞到沒有人敢當部會首長，到立法院來不能亂講，只要亂講就馬上開聽證會，這才是真正國會議員，國會好而國家才會好。國會正常，所有部會不敢亂來。

傅崐萁談到為何轉挺「韓江配」，他說若國民黨在野都還不懂得程序正義、制度建立的可貴，怎可以因人設事？最霸權的李登輝時代還是要假投票。傅強調，程序正義一定要完成，昨天大家的發言都是支持其想法，一定要有初選、假投票，「我看那個局，我的兄弟國瑜臉色越來越難看，如果真的初選下去，韓國瑜真的退選，對國民黨是重大傷害，且在野可以在演這種戲碼嗎？」

傅崐萁再強調，他提出四大訴求，大家都願意，成功不必在他，而他的另一半、花蓮縣長徐榛蔚一直打電話、發訊息，她不是反對他選正副院長，是反對他繼續從政。這次2024參選是經過多次溝通，太太多次反對，他說他沒有參與，國家讓民進黨拿走，兩岸戰爭，多年以後回想會不會後悔，拜託再讓他選，沒想到越玩越大。就算大局、團結為重，程序正義也不可免。

傅崐萁進一步說，他昨天詢問在場所有人對於韓國瑜選院長是共識嗎？如果是，這樣就不用討論。他問有沒有人選副院長，沒有人要選，把程序補完，那就支持江啟臣，「這個人才可能是未來國家領導人之一，但出場可能不是那麼適當的方式。」就黨內選舉制度問題完成，該做的事還是齊備，大家沒有話講。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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