中國前記者上「賀瓏夜夜秀」諷民進黨 製作人道歉了

中國前「央視」調查記者王志安(中)受邀上「賀瓏夜夜秀」。圖／摘自臉書

脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」日前邀來大陸前「央視」調查記者王志安，王志安在節目中評論台灣的選舉就像是場「秀」，還提到把殘疾人士推上台，並做出顫抖的樣子喊「支持民進黨 」，藉此諷刺罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，民進黨發言人張志豪今對此予以譴責，「夜夜秀」製作人則承認是節目疏忽，向陳俊翰致歉。

王志安在節目中形容台灣的造勢選舉就像一場演唱會，不但有歌星助陣，還會把殘疾人士推上台，他認為這點特別煽情，就像綜藝節目會製造淚點一樣，他還假裝顫抖模仿高喊「支持民進黨，搶救王義川」，節目播出後引發民進黨不滿，民進黨發言人張志豪表示，節目邀請他國人士評論台灣選舉 ，並以訕笑方式影射造勢活動的站台人士，對此惡意言論不以為然。

而「夜夜秀」製作人則在YT底下留言回應「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。」