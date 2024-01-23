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WSJ：死忠派選民要的是純粹不修飾的川普主義

菲總統馬可仕稱不支持台獨 賀賴當選是「基本禮貌」

編譯周辰陽／即時報導
菲律賓總統馬可仕23日接受菲媒專訪時表示，菲律賓政府不支持台灣獨立，祝賀賴清德當選的訊息「只是基本的禮貌」。(美聯社)
菲律賓總統馬可仕23日接受菲媒專訪時表示，菲律賓政府不支持台灣獨立，祝賀賴清德當選的訊息「只是基本的禮貌」。(美聯社)

菲律賓總統馬可仕在中華民國總統大選後罕見祝賀副總統賴清德當選，引來中國外交部發言人毛寧在例行記者會「建議馬可仕總統多讀讀書」。馬可仕總統23日接受菲媒專訪時表示，菲律賓政府不支持台灣獨立，祝賀賴清德當選的訊息「只是基本的禮貌」。

馬可仕總統接受GMA Integrated News獨家專訪時，首度談到了祝賀賴清德副總統當選跟後續反應的問題，承認中方對祝賀訊息表的負面反應讓他感到驚訝，並誓言菲律賓政府將繼續遵守一個中國政策。

根據報導，馬可仕總統先以菲語表示，他做的事情很簡單，就是他當上總統時收到了祝賀，接著就告訴主播，「所以，妳會怎麼做？你對他們做同樣的事情只是基本的禮貌，這確實是事情的來源」。

馬可仕總統接著說，「一個中國政策仍然有效，自從我們採納一個中國政策以來，我們就嚴格與認真地遵守了一個中國政策，這一點沒有改變，這一點不會改變。我們不支持台灣獨立，台灣是中國的一省，但他們將以何種方式再次聚集在一起則是內部事務」。

馬可仕堅稱，自己只想要和平，並不尋求跟其他國家發生衝突。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

賴清德 中華民國

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