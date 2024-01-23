菲總統馬可仕稱不支持台獨 賀賴當選是「基本禮貌」

菲律賓總統馬可仕23日接受菲媒專訪時表示，菲律賓政府不支持台灣獨立，祝賀賴清德當選的訊息「只是基本的禮貌」。(美聯社)

菲律賓總統馬可仕在中華民國 總統大選後罕見祝賀副總統賴清德 當選，引來中國外交部發言人毛寧在例行記者會「建議馬可仕總統多讀讀書」。馬可仕總統23日接受菲媒專訪時表示，菲律賓政府不支持台灣獨立，祝賀賴清德當選的訊息「只是基本的禮貌」。

馬可仕總統接受GMA Integrated News獨家專訪時，首度談到了祝賀賴清德副總統當選跟後續反應的問題，承認中方對祝賀訊息表的負面反應讓他感到驚訝，並誓言菲律賓政府將繼續遵守一個中國政策。

根據報導，馬可仕總統先以菲語表示，他做的事情很簡單，就是他當上總統時收到了祝賀，接著就告訴主播，「所以，妳會怎麼做？你對他們做同樣的事情只是基本的禮貌，這確實是事情的來源」。

馬可仕總統接著說，「一個中國政策仍然有效，自從我們採納一個中國政策以來，我們就嚴格與認真地遵守了一個中國政策，這一點沒有改變，這一點不會改變。我們不支持台灣獨立，台灣是中國的一省，但他們將以何種方式再次聚集在一起則是內部事務」。

馬可仕堅稱，自己只想要和平，並不尋求跟其他國家發生衝突。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點