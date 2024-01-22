我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能改變他…中國女留學生遭多次家暴 被勒頸才報警

這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

記者石秀華、張議晨／高雄即時報導
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

高雄市林姓男子和袁姓妻子昨晚與3歲、6歲和7歲的稚齡兒子陳屍7坪(約合249平方呎)出租套房，檢警今上午在市立殯儀館相驗，家屬懷疑兩人應是不堪經濟重負，發生憾事，今相驗時相互攙扶哭癱，看了令人鼻酸；檢警初驗認無外力介入，死亡時間超過一天；因女方家屬有意見，且看不出有他殺或其他跡象，決定周四複驗。

新興分局中山派出所員警於昨晚22時39分接獲袁姓女子（28歲）從事八大行業的女同事報案，指稱袁女人一直聯絡不上，已兩天沒上班，電話也沒接，女同事想起袁先前曾透露，要養3名兒子，自己有負債，生活被壓得喘不過氣，擔心她發生意外，前往租屋處查看，敲門未獲回應，於是報警。

警消獲報，隨即前往袁女位於七賢二路4樓出租套房查看，因按鈴均無人應門，破門進入後，聞到套房內已傳出屍臭味，驚見袁女和林姓丈夫（28歲）及3歲、6歲和7歲的稚齡兒子，5人躺在一張床上均已明顯死亡。

警方鑑識人員到場採證鑑識，發現屋內門窗緊閉，確認並無外力介入；今天上午由檢察官相驗釐清死因。

據了解，袁女在八大行業上班，林男則為工廠的基層員工，兩人年僅28歲就育有3名幼子，因資金周轉不靈，都有銀行借貸紀錄；警方尚無法查清兩人欠債多少。

根據法院資料，袁女曾因償還不出28萬元債務，遭債務人聲請本票強制執行，林男疑也背負龐大信貸，有多家融資公司、銀行向法院聲請支付命令。

一家五口窩居在七賢二路一棟出租套房，據了解，套房僅約7坪大小，一衛浴，有電視和冰箱、但只有一張床，2大3小平常得擠在套房，生活困頓。

昨天兩人親屬接到噩耗後，今晨悲痛認屍時，曾透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣，可能因此發生憾事。

今天上午由檢察官趙期正和法醫初步相驗5人遺體，男女雙方家長神情哀戚到場，強忍悲慟不發一語，家屬聽完檢方陳述，步出相驗室，男方家屬一度哭癱，須相互扶持。

據了解，死亡5人初驗結果，僅能確認無外力介入，死亡時間超過一天；因女方家屬有意見，認為女兒沒有輕生意圖，檢方並認5人看不出有他殺或其他跡象，決定擇期於周四複驗。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

高雄林姓男子與袁姓妻子帶著3名幼子走上絕路，今相驗夫妻2人親屬到場，悲慟認屍。記...
高雄林姓男子與袁姓妻子帶著3名幼子走上絕路，今相驗夫妻2人親屬到場，悲慟認屍。記者石秀華／攝影

融資

上一則

前國務次卿率29家企業訪台 與台灣企業領袖交流

下一則

7歲女童在家自學能說多國語言 被法國人搭話流利應答

延伸閱讀

高雄2大3小陳屍一張床 雙方父母悲認屍疑這原因釀憾事

高雄2大3小陳屍一張床 雙方父母悲認屍疑這原因釀憾事
「李善均遭人格謀殺」 寄生上流導演帶頭促南韓修法

「李善均遭人格謀殺」 寄生上流導演帶頭促南韓修法
暖氣爐逾1000度、室溫超過120度 南卡老夫婦陳屍臥室

暖氣爐逾1000度、室溫超過120度 南卡老夫婦陳屍臥室
南卡老夫婦陳屍家中 室內暖爐溫度逾千

南卡老夫婦陳屍家中 室內暖爐溫度逾千

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28
國民黨立法院長人選，由不分區立委第一名韓國瑜（前）出任應無懸念，民進黨則可能推現任立法院長游錫堃尋求連任，國會將上演「禿子與水牛」大戰。圖／聯合報系資料照片

台新國會龍頭「禿子戰水牛」 他預測最終票數：韓國瑜會贏

2024-01-18 14:00

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開