1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

高雄市林姓男子和袁姓妻子昨晚與3歲、6歲和7歲的稚齡兒子陳屍7坪(約合249平方呎)出租套房，檢警今上午在市立殯儀館相驗，家屬懷疑兩人應是不堪經濟重負，發生憾事，今相驗時相互攙扶哭癱，看了令人鼻酸；檢警初驗認無外力介入，死亡時間超過一天；因女方家屬有意見，且看不出有他殺或其他跡象，決定周四複驗。

新興分局中山派出所員警於昨晚22時39分接獲袁姓女子（28歲）從事八大行業的女同事報案，指稱袁女人一直聯絡不上，已兩天沒上班，電話也沒接，女同事想起袁先前曾透露，要養3名兒子，自己有負債，生活被壓得喘不過氣，擔心她發生意外，前往租屋處查看，敲門未獲回應，於是報警。

警消獲報，隨即前往袁女位於七賢二路4樓出租套房查看，因按鈴均無人應門，破門進入後，聞到套房內已傳出屍臭味，驚見袁女和林姓丈夫（28歲）及3歲、6歲和7歲的稚齡兒子，5人躺在一張床上均已明顯死亡。

警方鑑識人員到場採證鑑識，發現屋內門窗緊閉，確認並無外力介入；今天上午由檢察官相驗釐清死因。

據了解，袁女在八大行業上班，林男則為工廠的基層員工，兩人年僅28歲就育有3名幼子，因資金周轉不靈，都有銀行借貸紀錄；警方尚無法查清兩人欠債多少。

根據法院資料，袁女曾因償還不出28萬元債務，遭債務人聲請本票強制執行，林男疑也背負龐大信貸，有多家融資 公司、銀行向法院聲請支付命令。

一家五口窩居在七賢二路一棟出租套房，據了解，套房僅約7坪大小，一衛浴，有電視和冰箱、但只有一張床，2大3小平常得擠在套房，生活困頓。

昨天兩人親屬接到噩耗後，今晨悲痛認屍時，曾透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣，可能因此發生憾事。

今天上午由檢察官趙期正和法醫初步相驗5人遺體，男女雙方家長神情哀戚到場，強忍悲慟不發一語，家屬聽完檢方陳述，步出相驗室，男方家屬一度哭癱，須相互扶持。

據了解，死亡5人初驗結果，僅能確認無外力介入，死亡時間超過一天；因女方家屬有意見，認為女兒沒有輕生意圖，檢方並認5人看不出有他殺或其他跡象，決定擇期於周四複驗。