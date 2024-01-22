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前國務次卿率29家企業訪台 與台灣企業領袖交流

中央社台北22日電
台行政院長陳建仁（右）22日在行政院接見美台商業協會（USTBC）訪問團，由前國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪問，兩人互贈禮品後握手致意。（中央社）
台行政院長陳建仁（右）22日在行政院接見美台商業協會（USTBC）訪問團，由前國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪問，兩人互贈禮品後握手致意。（中央社）

前國務次卿柯拉克（Keith Krach）近日率團訪台，並與國內產業領袖交流。經濟部貿易署長江文若表示，近年來台美雙邊透過經濟繁榮夥伴對話、台美科技貿易暨投資合作架構，建立半導體、電動車等產業合作。

台外貿協會今天透過新聞稿表示，美台商業協會（USTBC）訪問團由現任普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席、前國務次卿柯拉克（Keith Krach）率領29家企業底4台訪問，貿協董事長黃志芳今天中午宴請訪團，並邀請國內產業領袖共同參加，相互交流意見。

黃志芳表示，2019年率團參加泰國曼谷「印太商業論壇」時，曾與時任國務次卿柯拉克會見交流，隨後也曾在台北協助接待柯拉克，今天見面如同老朋友相聚，別具意義。

黃志芳指出，台美兩國是自由民主與共同價值的堅實夥伴，柯拉克2020年以國務次卿身分訪問台灣，是台美關係重要里程碑；貿協近年致力於進一步深化台美關係，去年率領台灣旗艦商務團訪美，並在美國設立第5個據點達拉斯台灣貿易中心，也透過辦理美國商機日邀請美國官方與企業訪台交流。

台經濟部國際貿易署長江文若致詞時，感謝柯拉克對台灣長期以來的支持，近年來台美雙邊透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）加深經貿投資的交流合作，包含在半導體、電動車、能源、次世代通訊等領域，都有許多合作機會。

江文若指出，台灣強調智慧財產權的精神，是美國值得信賴的朋友，穩定安全環境亦是美國企業投資的首選，而即將上任的新政府更將堅守現狀，並致力擴大與世界各民主國家的合作。

柯拉克表示，台美的關係轉變皆基於雙方的彼此信任。他強調，自曼谷的印太商業論壇後，乃至去年與總統蔡英文見面時，便許下承諾，要與台灣一同攜手維護信任的價值。

貿協表示，此次美台商會訪問團到訪行程緊湊，特別與台灣企業與產業領袖交流，包括工總理事長苗豐強、工商協進會理事長吳東亮等工商業重要領袖皆出席，深化雙方產業互動，尤其全球面臨供應鏈重組議題下，雙方更應加強合作的重要性。

前國務次卿柯拉克（Keith Krach）率美台商業協會（USTBC）訪台，22...
前國務次卿柯拉克（Keith Krach）率美台商業協會（USTBC）訪台，22日至台行政院拜會行政院長陳建仁，盼加強推動台美經貿合作。（中央社）

投資 電動車 供應鏈

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