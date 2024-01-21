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傅崐萁爭取台立法院副院長 藍委：韓國瑜就要江啟臣

記者張睿廷／台北即時報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜(左)宣布，將與立委江啟臣搭檔參選正副院長。圖／本報系資料照
國民黨不分區立委當選人韓國瑜(左)宣布，將與立委江啟臣搭檔參選正副院長。圖／本報系資料照

國民黨立委傅崐萁爭取立法院副院長職位，宣示18個月內完成立法院改革。國民黨立委認為，國民黨不分區立委當選人韓國瑜態度很硬，就是要國民黨立委江啟臣擔任副院長，明天黨內開會協調會關鍵。

國民黨立委洪孟楷表示，希望明天會議能協調一個結果，讓黨內全力支持。

國民黨立委指出，黨內對立法院長的共識，就是韓國瑜，較無異議，明天應該可以確定，副院長有江啟臣、傅崐萁爭取，依照過去慣例，如果沒有共識，就會假投票，時間應該訂在1月30日。

國民黨立委表示，韓國瑜看起來態度明確，就是屬意江啟臣，如果未開議前，國民黨發生爭執，難以塑造團結形象，外界看了可能會有點厭煩。

國民黨立委指出，黨內傳出如果沒共識就要假投票，但依目前方向來看，韓國瑜表態，如果假投票，韓就退出選舉，雙方立場都很硬。國民黨現在是相對弱勢，如果剛選完舉，又演這齣，恐怕會讓外界觀感不佳。

國民黨立委洪孟楷說，黨團明天將舉行第一次會議，希望大家明天能相互協調，達成一個共識，黨內立委一定會全力支持國民黨的正副院長候選人，黨團一定要同進同出。

國民黨 韓國瑜 投票

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