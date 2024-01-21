蔡壁如指競選面紙1包都發不出去 柯文哲：不至於全部

民眾黨主席柯文哲(中)。記者蘇健忠／攝影

代表民眾黨參選台中市立委的蔡壁如昨天說，選舉期間，印有民眾黨正副總統候選人柯文哲 、吳欣盈的面紙文宣，在她的選區內一包都發不出去。柯文哲今天受訪時表示，面紙有可能會發不出去，但是不會全部發不出去，「那個地方是藍白合」，有可能會票投蔡壁如，但是不想投給柯文哲。

蔡壁如昨接受網路媒體專訪，談及立委選舉面對的困境時，她坦言總統選戰在藍白合分裂後，印有民眾黨正副總統候選人的面紙文宣，在選區內一包都發不出去，也讓競選團隊的幹部面臨「柯文哲變成障礙」的問題。

民眾黨下午在榮星花園舉辦「阿北小草見面會」，柯文哲受訪時直言，「面紙發不出去，我想是有可能，但是沒有到全部發不出去」，因為在那個選區，蔡壁如的得票數，還是比自己還高，該地是藍白合示範區，有些支持藍營的人，可能會投票 給蔡壁如，但是不想投給柯文哲，所以就不想看到印有柯文哲的面紙，「我想10、20%還是有可能」。

媒體詢問，是否有意找蔡壁如回任擔任中央委員，柯文哲則說，民眾黨主席可以指定中央委員，但還是要走黨內的民主程序，自己在上周有提出想法，至於未來要怎麼做，還是要中央委員開會討論，然後再看怎麼處理。

談及蔡壁如與民眾黨不分區立委當選人黃珊珊的關係，柯文哲認為，「我們這種小黨空間太大，意思是只要每個人都往外發展，不是每天在裡面在競爭，就不會有問題，往外發展對我們來講，外面發展的空間太大了。」

媒體詢問，民眾黨是否考慮增設副主席，柯文哲表示，按照現行民眾黨章，沒有副主席的角色，他在開會有提出想法，但是要怎麼重新增訂，最起碼要經過黨代表大會才有辦法修改，「先有法才有辦法處理。」