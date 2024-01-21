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中國官媒稱ECFA不排除終止 台立委：請尊重台灣民意

記者林銘翰／台北即時報導
圖為2010年6月的反ECFA大遊行，隨著台灣大選結果揭曉，如今傳出中國將考慮終止ECFA。(本報系資料照)
圖為2010年6月的反ECFA大遊行，隨著台灣大選結果揭曉，如今傳出中國將考慮終止ECFA。(本報系資料照)

中國人民政協報報導，不能讓民進黨既享受海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）的紅利，又違反規定，不排除被終止可能，民進黨立委賴瑞隆表示，台灣的總統大選已經結束，中國應該尊重台灣民意，如果還要如同選舉之前，進行各種不友善的行為與動作，只會讓兩岸的關係越來越惡化，距離越來越遠。

民眾黨立委張其祿說，這個部分可以預期，沒有什麼太大意外，反倒是要問政府，準備到底是什麼，中國向來採取以商逼政，現在民進黨繼續執政，未來肯定會加大力道，外交方面已經先斷交，後續經濟的部分，一定也不會放手，力道一定會加大。

賴瑞隆指出，台灣大選已經結束，中國要尊重台灣人民的選擇，如果還要刻意用各種手段，影響或介入台灣的政局，都不會得到台灣人民的支持，更不會得到世界的尊重，這些都是不智的行為，對於所有的經濟貿易往來，都要依照世界貿易的相關規範進行，如果有特異的行為，反正該提出就提出。

賴瑞隆說，民進黨總統當選人賴清德說，未來在尊嚴對等的狀況之下，希望兩岸能夠有更多交流跟互動，是遞出善意的橄欖枝，希望中國審慎思考，如果還是持續用不友善的方式對待台灣，其實只會讓台灣跟中國之間的關係越來越差。

賴瑞隆表示，如果有國內的政黨，持續跟中國打壓台灣，相信不會得到人民的支持，中國作為世界大國，還有相當多問題要處理，不要老是用過去的手段對待台灣，相信台灣人民都看在眼裡，政府一定會捍衛自己的權益，包括各項措施也都在進行當中。

賴瑞隆指出，中國任何對台灣不友善惡意的動作，不只是對著現在的執政黨政府，也是對著台灣人民，只會讓台灣人民更反感，更加感到不滿。

張其祿說，風聲已經傳了很久，包括鋼鐵、石化跟紡織產品，幾乎都已經很明確，就問現在的政府端，調整方案到底是什麼，執政者要講清楚，未來應該如何善後。

民進黨 賴清德

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